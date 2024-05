Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Meh­re­re Wohn­mo­bi­le angegangen

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mon­tag, 06.05.24 und Diens­tag, 07.05.24 dran­gen Unbe­kann­te in ein am Wei­den­damm abge­stell­tes Wohn­mo­bil ein. Anschlie­ßend durch­wühl­ten sie die Schrän­ke im Inne­ren und bedien­ten sich am Geträn­kevor­rat. Schließ­lich ver­lie­ßen sie das Fahr­zeug ohne Diebesgut.

Auch ein Wohn­mo­bil in der Anna­stra­ße wur­de zwi­schen dem 06.05. und dem 07.05. ange­gan­gen. Hier miss­lang ein erster Auf­bruchs­ver­such noch, bevor es den Tätern gelang, die Heck­tü­re gewalt­sam zu öff­nen. Sie durch­wühl­ten das gesam­te Fahr­zeug, ent­fern­ten sich dann aber ohne Diebesgut.

Am 07.05. zwi­schen 08.15 Uhr und 16.50 Uhr wur­de ein Wohn­mo­bil in der Bren­ner­stra­ße zum Ziel.

Erneut wur­de das Inne­re des Fahr­zeugs durch­wühlt, bevor die Täter ohne Beu­te von dan­nen zogen.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt bit­tet um Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

LICH­TEN­EI­CHE. Am Diens­tag­nach­mit­tag kam es in der Stock­see­stra­ße zu einem Laden­dieb­stahl. Ein 47-Jäh­ri­ger bezahl­te an der Kas­se eine Wod­ka­fla­sche, eine zwei­te hat­te er in sei­ner Jacken­ta­sche und ver­ließ, ohne die­se zu bezah­len, den Super­markt. Der Mann war zu der Zeit stark alko­ho­li­siert. Durch den Markt­lei­ter wur­den zwei wei­te­re Fäl­le mit glei­cher Ware und glei­chem Täter ange­zeigt und ein lebens­lan­ges Haus­ver­bot aus­ge­spro­chen. Es ent­stand ins­ge­samt ein Ent­wen­dungs­scha­den in Höhe von ca. 17 Euro.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BUT­TEN­HEIM. Auf der Staats­stra­ße in Rich­tung Eber­mann­stadt ereig­ne­te sich Mitt­woch­nacht ein Unfall. Aus noch unbe­kann­ter Ursa­che kam ein 31-Jäh­ri­ger mit einem Pkw, Daim­ler-Benz, von der Fahr­bahn ab und fuhr mit­tig über den Kreis­ver­kehr über meh­re­re Ver­kehrs­zei­chen. Auf dem Weg zum Bier­kel­ler kam er zum Ste­hen, nach­dem er mit einem wei­te­ren Ver­kehrs­zei­chen kol­li­diert war. Der Mann gab an, dass er wäh­rend des Fah­rens ohn­mäch­tig wur­de und es des­halb zum Unfall kam. Er wur­de leicht ver­letzt und unter Schock in ein Kran­ken­haus gebracht. Am Fahr­zeug ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 35.000 Euro und es muss­te des­halb abge­schleppt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

E‑Rol­ler-Fah­rer unter Dro­gen­ein­fluss aus dem Ver­kehr gezogen

Gefrees, Lkr. Bay­reuth. Unter Dro­gen­ein­fluss stand ein E‑Rol­ler-Fah­rer, der in der letz­ten Nacht von der Poli­zei aus dem Ver­kehr gezo­gen wurde.

In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Bay­reuth-Land ein E‑Rol­ler-Fah­rer auf, der bei Gefrees auf der Staats­stra­ße unter­wegs war. Die Beam­ten kon­trol­lier­ten den 34-jäh­ri­gen Fah­rer und stell­ten dabei fest, dass die­ser offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Dro­gen stand. Auf Nach­fra­ge bestä­tig­te die­ser auch, dass er am Tag zuvor Can­na­bis kon­su­miert hat­te. Des­halb ord­ne­ten die Poli­zi­sten eine Blut­ent­nah­me an. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem Mann unter­sagt. Er muss nun mit einem Buß­geld­ver­fah­ren sowie einem Fahr­ver­bot und Ein­trag im Fahrt­eig­nungs­re­gi­ster in Flens­burg rechnen.

Nach Unfall­flucht Zeu­gen gesucht

Holl­feld, Lkr. Bay­reuth. Ca. 1000,– EUR Sach­scha­den ent­stand am gest­ri­gen Diens­tag an einem Hand­wer­ker­fahr­zeug. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te von der Unfallstelle.

Am Diens­tag­mor­gen, in der Zeit von ca. 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr park­te ein Hand­wer­ker­fahr­zeug einer Bau­fir­ma aus Gasseldorf/​Ebermannstadt in Holl­feld im Bereich Obe­res Tor. Wäh­rend die­ser Zeit ist ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer gegen das Fahr­zeug gesto­ßen und hat sich anschlie­ßend von der Unfall­stel­le ent­fernt, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. An dem Mer­ce­des Prit­schen­wa­gen ent­stand ein Scha­den im vor­de­ren rech­ten Bereich in einer Höhe von geschätz­ten 1000,– EUR.

Die PI Bay­reuth-Land hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

Wer kann Hin­wei­se zum Unfall­her­gang bzw. des unfall­flüch­ti­gen Fahr­zeu­ges machen?

Mit­tei­lun­gen wer­den an die PI Bay­reuth-Land unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230 erbeten.

Bau­con­tai­ner aufgebrochen

BAB A9 – AD Bayreuth/​Kulmbach, Lkr. Bay­reuth. Werk­zeug in Höhe von ca. 1200,– EUR erbeu­te­ten Unbe­kann­te beim Auf­bruch eines Bau­con­tai­ners auf einem Lager­platz der Bau­stel­le am Auto­bahn­drei­eck Bayreuth-Kulmbach.

In der Zeit von Mon­tag­abend auf Dienst­mor­gen bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter einen Bau­con­tai­ner auf, wel­cher auf­grund der Bau­stel­le am Auto­bahn­drei­eck Bay­reuth-Kulm­bach neben der Auto­bahn auf einem Lager­platz stand. Dabei öff­ne­ten die Täter das Vor­hän­ge­schloss des Bau­con­tai­ners und ent­wen­de­ten dar­aus drei hoch­wer­ti­ge Elek­tro­ge­rä­te, zwei Bohr­schrau­ber sowie einen Win­kel­schlei­fer, der Mar­ke Hil­ti. Den Dieb­stahl bemerk­te ein Arbei­ter am Diens­tag­mor­gen, da das Vor­hän­ge­schloss des Bau­con­tai­ners gänz­lich fehl­te. Der Wert der ent­wen­de­ten Gegen­stän­de wird auf ca. 1200,– EUR geschätzt. Am Bau­con­tai­ner selbst ist kein Scha­den entstanden.

Die PI Bay­reuth-Land ermit­telt nun wegen Ein­bruch­dieb­stahl und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter der Ruf­num­mer 0921/506‑2230.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am 26.04.2024, in der Zeit 07:15 Uhr bis 13:30 Uhr, wur­de auf dem Park­platz in der Bay­reu­ther Stra­ße 6 in Forch­heim ein gepark­ter grau­er Ford Puma ange­fah­ren. Dabei ent­stand an der hin­te­ren lin­ken Tür ein Scha­den in Höhe von ca. 2000,00€. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich in unbe­kann­te Rich­tung ohne sei­ne Betei­li­gung anzu­zei­gen. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Forch­heim. In der Lang­gas­se 2a in Forch­heim kam es in der Nacht vom 04.05.2024 zum 05.05.2024 zu einer Unfall­flucht. Dabei wur­de ein gepark­ter wei­ßer VW Polo vor­ne beschä­digt. Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf 2000,00€. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich in unbe­kann­te Rich­tung. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, unter Tel. 09191/7090–0, zu wenden.

Dormitz. Am 07.05.2024, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, wur­de in der Grün­de­läcker­stra­ße ein Zaun eines Grund­stücks ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich, ohne sei­ne Betei­li­gung anzu­zei­gen. An der Unfall­stel­le konn­te ein „Blin­ker­glass“ gesi­chert wer­den. Ermitt­lun­gen erga­ben, dass die­ses zu einem Mer­ce­des Lkw, Ate­go, 7,5t, gehört. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels mit PSt Bad Staffelstein

Unfall­fah­rer flüchtig

LICH­TEN­FELS. Einen Sach­scha­den von rund 1.500 Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer am Diens­tag­mor­gen. Der geschä­dig­te Pkw-Fah­rer park­te am Diens­tag in der Zeit von 07.30 und 13:00 Uhr, sei­nen Audi in der Gold­berg­stra­ße auf dem Park­platz der Berufs­schu­le. Bei sei­ner Rück­kehr fand der Fah­rer sei­nen Pkw mit beschä­dig­ter Stoß­stan­ge vor. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels sucht nun nach dem Unfall­ver­ur­sa­cher und bit­tet Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 zu melden.

Sko­da beschä­digt – Zeu­gen gesucht

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag in der Zeit zwi­schen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr wur­de in Seu­bels­dorf am Sport­platz im Pil­ger­weg ein blau­er Sko­da beschä­digt. Hier­bei wur­de die Motor­hau­be des Sko­das auf der lin­ken Sei­te ver­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den von rund 1.000 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.