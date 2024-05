Kai Kono­packi, Nach­wuchs-Ham­mer­wer­fer der Wurf­grup­pe von UAC Kulm­bach und TSV Stadt­stein­ach, mach­te bei den ober­frän­ki­schen Mehr­kampf­mei­ster­schaf­ten in Hof sei­ne Teil­nah­me bei den deut­schen Schü­ler­mei­ster­schaf­ten Ende Juli in Koblenz per­fekt. Der jun­ge Gym­na­si­ast hat­te vor Kur­zem sei­ne Vor­jah­res­wei­te mit dem 4kg-Ham­mer beim Wer­fer­tag in Wies­au um exakt 10 Meter auf fei­ne 53,40 Meter ver­bes­sert und liegt damit in der Alters­klas­se M15 auf Rang zwei in der deut­schen Besten­li­ste. Doch durch das deut­li­che über­tref­fen der Einzelnorm(40 Meter) allein war ein Start bei den deut­schen Titel­kämp­fen noch nicht abge­hackt. Der DLV(deutscher Leicht­ath­le­tik-Ver­band) ver­langt für die natio­na­len Titel­kämp­fe in den Schü­ler­klas­sen eine Zusatz­norm im soge­nann­ten Block-Mehr­kampf um in dem Alters­be­reich ein viel­sei­ti­ges Trai­ning anzustreben.

Kai hat­te nun in Hof die Auf­ga­be im Fünf­kampf 2200 Punk­te zu erbrin­gen. Gleich in der ersten Dis­zi­plin, dem 80-Meter-Hür­den­lauf zeig­te der Forst­lah­mer, dass er nicht nur den Ham­mer schwin­gen kann. Sou­ve­rän absol­vier­te er den Par­cours und lag mit sei­nen 13,44 Sekun­den klar auf Kurs. 4,54 Meter im Weit­sprung und 13,57 Sekun­den im 100-Meter Sprint, lie­ßen das Punk­te­kon­to wach­sen. Ledig­lich im Dis­kus­wurf schwä­chel­te der jun­ge Ath­let ein wenig. Dort hat­te er vor einer Woche noch 33,54 Meter in die Wett­kampf­li­sten gebracht. In Hof gelang ihm bei drei Ver­su­chen mit 27,92 Metern nur eine gül­ti­ge Wett­kampf­wei­te. Es durf­te gerech­net wer­den. Mit 9,41 Metern im abschlie­ßen­den Kugel­sto­ßen lag Kai schließ­lich am Ende mit 2305 Pun­ken deut­lich über der gefor­der­ten Norm von 2200 Punk­ten und kann sich die kom­men­den Mona­te ver­stärkt um sei­ne Spe­zi­al­dis­zi­plin küm­mern, ehe es dann im Som­mer um eine gute Plat­zie­rung bei den deut­schen Schü­ler­mei­ster­schaf­ten geht.