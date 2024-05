Am Mitt­woch, den 22. Mai gibt es wie­der „Nei gschaud“. Kin­der und Jugend­li­che ab 10 Jah­ren auf­wärts dür­fen wie­der rein­schau­en, und zwar dies­mal in Red­witz, beim größ­ten Stand­ort Deutsch­lands der Fir­ma John­son Matthey. An die­sem Vor­mit­tag von 10:00–14:00 Uhr erfah­ren die Teil­neh­men­den Wis­sens­wer­tes und Inter­es­san­tes über die Her­stel­lung von tech­ni­scher Kera­mik. Nach einer Fir­men­prä­sen­ta­ti­on, einer Werks­füh­rung und einem Mit­tag­essen, dür­fen alle ein Vor­hän­ge­schloss basteln. Wer wis­sen will, was tech­ni­sche Kera­mik über­haupt ist und wofür man so etwas braucht bzw. wofür es ver­wen­det wird, ist bei die­ser Akti­on genau rich­tig. Im Teil­neh­mer­bei­trag ist auch das war­me Mit­tag­essen inbegriffen.

Eine Woche spä­ter wird es sport­lich, denn der Kreis­ju­gend­ring lädt wie­der zur belieb­ten Radl­tour ein. Abfahrt ist am Land­rats­amt Lich­ten­fels; Ziel ist Unter­brunn. Bei die­ser „Rad­was­ser­eistour“ am 29. Mai ist das erste Etap­pen­ziel der Spiel­platz in Schön­brunn, um dann wei­ter nach Ebens­feld zum Bag­ger­see zu radeln. Hier wird Pau­se gemacht und am dor­ti­gen Kiosk gibt es ein war­mes Mit­tag­essen. Das Ziel liegt dann zwi­schen Ober- und Unter­brunn im dor­ti­gen Bio­top. Auf dem Beob­ach­tungs­turm und an ver­schie­de­nen Infor­ma­ti­ons­ta­feln erfährt die Grup­pe Inter­es­san­tes über die dor­ti­ge Flo­ra und Fau­na. Wäh­rend der anschlie­ßen­den Heim­fahrt wird selbst­ver­ständ­lich eine Eis-Essen-Pau­se ein­ge­legt. Im Teil­neh­mer­bei­trag sind das Mit­tag- und das Eis­essen inklusive.

Anmel­dun­gen sind schrift­lich auf einem For­mu­lar mög­lich und kön­nen beim KJR Lich­ten­fels tele­fo­nisch unter der Ruf­num­mer 09571/940603, per Mail unter service@​kjr-​lichtenfels.​de ange­for­dert oder mit Fly­er auf der Home­page www​.kjr​-lich​ten​fels​.de her­un­ter­ge­la­den werden.