Vom Test­zen­trum zur Fest­ab­si­che­rung: Ein Jahr vol­ler Akti­vi­tä­ten bei der BRK-Bereit­schaft Fichtelberg

Im April tra­fen sich die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK­Be­reit­schaft Fich­tel­berg um Bereit­schafts­lei­ter Josef Mark­hof zu ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung und war­fen gemein­sam einen Blick zurück auf ihre Rot-Kreuz-Arbeit im ver­gan­ge­nen Jahr.

Das Jahr 2022 war für die Fich­tel­ber­ger Bereit­schaft stark von der Coro­na-Pan­de­mie und der Durch­füh­rung von COVID-19-Test geprägt.

Ins­ge­samt mehr als 1.200 COVID-19-Test wur­den bis in den Febru­ar 2023 im BRK-Heim Fich­tel­berg von den Ehren­amt­li­chen der BRK­Be­reit­schaft Fich­tel­berg durchgeführt.

Mit der aus­ge­hen­de Pan­de­mie-Lage und dem Weg­fall vie­ler Ein­schrän­kun­gen im März 2023 wur­de der Test­be­trieb ein­ge­stellt, gleich­zei­tig erwach­ten, aber ande­re Enga­ge­ment-Mög­lich­kei­ten für die Ehren­amt­li­chen des BRKs in Fich­tel­berg wie­der zum Leben. So über­nah­men die Mit­glie­der BRK-Bereit­schaft Fich­tel­berg wie­der die Absi­che­rung vie­ler Ver­an­stal­tun­gen, unter­nah­men Fest­be­su­che, ver­an­stal­te­ten Tages­aus­flü­ge, Erste-Hil­fe-Kur­se, Blau­licht­be­leh­run­gen und ein Preis­schaf­kopf-Tur­nier. Mit der Volks­hoch­schu­le Fich­tel­berg wur­den zu den meh­re­re Vor­trä­gen an den Bereit­schafts­aben­den durchgeführt.

Auch wäh­rend des drei­tä­gi­gen Fich­tel­ber­ger Okto­ber­fe­stes sorg­ten die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer der BRK-Bereit­schaft Fich­tel­berg für die Sicher­heit von Fest­be­su­che­rin­nen und ‑besu­chern.

Im Herbst 2023 wur­den zudem vier Senio­ren­nach­mit­tag (orga­ni­siert vom Senio­ren­be­auf­trag­ten der Gemein­de Fich­tel­berg Micha­el Voigt) im BRK-Heim abge­hal­ten. Die Ver­an­stal­tun­gen für Senio­rin­nen und Senio­ren bot ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm, ein­schließ­lich musi­ka­li­scher Dar­bie­tun­gen, unter­halt­sa­mer Lesun­gen und span­nen­der Vor­trä­ge. Ein High­light war der Vor­trag der Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth zum The­ma “Vor­sicht Enkel­trick”, die wis­sens­wer­ten Infor­ma­tio­nen zur Betrugs­prä­ven­ti­on lieferte.

Bür­ger­mei­ster dankt für groß­ar­ti­ges ehren­amt­li­che Enga­ge­ment Der Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Fich­tel­berg, Seba­sti­an Voit, nut­ze die Gele­gen­heit der Jah­res­haupt­ver­samm­lung, den ver­sam­mel­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den den Dank der Gemein­de Fich­tel­berg zu über­brin­gen und sei­ne Aner­ken­nung für die groß­ar­ti­ge Rot-Kreuz-Arbeit der Ehren­amt­li­chen der BRK-Bereit­schaft Fich­tel­berg auszudrücken.

Auch der kom­mis­sa­ri­sche Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK­Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Bernd Neu­kam lob­te die gute Kame­rad­schaft der Fich­tel­ber­ger Mit­glie­der und bedank­te sich bei ihnen, für ihr groß­ar­ti­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment und die gelei­ste­ten Dienst­stun­den und Einsätze.

Abschlie­ßend wur­den die Jah­res­eh­run­gen für her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen und lang­jäh­ri­ge Ver­dien­ste inner­halb der BRK-Bereit­schaft verliehen.

Für 15 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Eli­sa­beth Braun, Flo­ri­an Gärt­ner und Johann Nickl.

Für 20 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Ste­phan Krug.

Für 45 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Uwe Böttger.

Für 50 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Josef Mark­hof und Robert Zapf.

Für 55 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt: Roland Bodenschatz.

Der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth gra­tu­liert allen Geehr­ten zu Ehrung und bedankt sich für ihr groß­ar­ti­ges ehren­amt­li­ches Engagement.