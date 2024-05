Wie jeden Früh­ling star­te­te auch am 1. Mai 2024 die neue Sai­son der Fahr­rad- und Frei­zeit­bus­li­ni­en. Die Bus­ver­bin­dun­gen erschlie­ßen tou­ri­sti­sche High­lights, aber auch unbe­kann­te­re Orte des Fich­tel­ge­bir­ges, des Fran­ken­walds, des Ober­pfäl­zer Walds und wei­te­rer Regio­nen. Sie rich­ten sich damit ins­be­son­de­re an Akti­ve, Erho­lungs­su­chen­de und Naturliebhabende.

Das Beson­de­re an den Frei­zeit­bus­sen ist die Mög­lich­keit der Fahr­rad­mit­nah­me (auch E‑Bikes), wodurch Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer auch wei­ter ent­fernt gele­ge­ne Gebie­te erkun­den kön­nen. Zudem bestehen an den Kno­ten­punk­ten in Wei­ßen­stadt, Wun­sie­del, Fich­tel­berg, Kulm­bach und Bad Steben Umstei­ge­mög­lich­kei­ten zwi­schen den ein­zel­nen Lini­en. So sind Fahr­ten vom Fich­tel­ge­bir­ge bis in den Fran­ken­wald, ins Thü­rin­ger Schie­fer­ge­bir­ge, ins Vogt­land, nach Aš oder in die Frän­ki­sche Schweiz mög­lich. Aber auch für die Nah­erho­lung im Fich­tel­ge­bir­ge eig­net sich das Mobi­li­täts­an­ge­bot hervorragend.

Das attrak­ti­ve Fahr­rad­bus-Lini­en­netz war bis 2023 unter dem Namen „3Fmobil“ bekannt. Mit dem Bei­tritt des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge und wei­te­rer Krei­se und Städ­te in Nord­ost­bay­ern zum Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) sind die Fahr­rad- und Frei­zeit­bus­se nun Teil des gro­ßen VGN-Frei­zeit­net­zes. Die vier Lini­en im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge gehö­ren zum Teil­netz „Fran­ken­wald, Fich­tel­ge­bir­ge und Ober­pfäl­zer Wald“. Im Ein­zel­nen sind dies fol­gen­de Linien:

Seen- und Fich­tel­ge­birgs-Express (Hof – Wei­ßen­stadt – Bad Steben)

(Hof – Wei­ßen­stadt – Bad Steben) Por­zel­lan-Express (Selb – Wun­sie­del – Fich­tel­berg – Fleckl)

(Selb – Wun­sie­del – Fich­tel­berg – Fleckl) Main-Eger-Express (Markt­red­witz – Wun­sie­del – Wei­ßen­stadt – Bischofs­grün – Kulmbach)

(Markt­red­witz – Wun­sie­del – Wei­ßen­stadt – Bischofs­grün – Kulmbach) Ther­men-Express (Gefrees – Bischofs­grün – Wei­ßen­stadt – Kir­chen­lamitz – Selb – Aš – Adorf)

Die Bus­se fah­ren wie gewohnt an Wochen­en­den sowie Fei­er­ta­gen. Um sich sei­nen Platz zuver­läs­sig zu sichern, wird für die Fahr­rad­mit­nah­me oder grö­ße­re Grup­pen vor Fahrt­an­tritt eine Regi­strie­rung des Fahrt­wunschs über das Reser­vie­rungs­por­tal emp­foh­len: https://​www​.fich​tel​ge​bir​ge​.bay​ern/​n​a​t​u​r​/​r​a​d​f​a​h​r​e​n​/​r​a​d​b​u​s​-​f​i​c​h​t​e​l​g​e​b​i​rge

Eine wei­te­re Neue­rung: Durch die Ver­bund­raum­er­wei­te­rung des VGN gilt in den Frei­zeit­bus­sen nun der VGN-Tarif. Mit dem VGN Tages­Ticket Plus kön­nen bis zu sechs Per­so­nen kom­for­ta­bel rei­sen, die Opti­on zur Fahr­rad- oder Hun­de­mit­nah­me machen den Aus­flug beson­ders preis­gün­stig. Zwei Erwach­se­ne und ein Kind sind mit dem Tages­Ticket Plus aktu­ell für ins­ge­samt 23,90 € ein kom­plet­tes Wochen­en­de im gesam­ten VGN-Gebiet mobil (inkl. Fahr­rad­trans­port). Alter­na­tiv ste­hen der eTa­rif egon – eben­falls inklu­si­ve Mit­nah­me-Mög­lich­keit – und das Deutsch­land­ticket zur Wahl.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Abfahrts­zei­ten und zum Tarif fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page des Land­krei­ses unter www​.fich​tel​ver​kehr​.de sowie unter www​.vgn​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​l​i​n​ien.