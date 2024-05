Sams­tag, 04.05.2024, 07:30 Uhr, Vogel­stim­men­wan­de­rung in der Büg, für Frühaufsteher.

Der Bund Natur­schutz Forch­heim gibt in die­sem Jahr noch­mal Gele­gen­heit, die inter­es­san­te Vogel­welt im Bereich der Büg ken­nen zu ler­nen. Sing­vö­gel und Was­ser­vö­gel lie­ben die­se Regi­on. Treff­punkt ist am Sams­tag, 04.05.24 um 7:30 Uhr am Pend­ler­park­platz beim Tech­ni­schen Hilfswerk/​Tierheim in Forch­heim Nord. Lei­tung Her­bert Lüt­tich. Dau­er ca. 3 Stun­den. Bit­te kei­ne roten oder gel­ben Ano­raks. Wenn vor­han­den, bit­te ein Fern­glas mit­brin­gen, es kann lei­der kei­nes zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Bei Dau­er­re­gen muss die Ver­an­stal­tung entfallen.