Tra­di­tio­nell betei­lig­ten sich die Stadt­wer­ke Forch­heim auch in die­sem Jahr am Girls Day. An die­sem Tag ler­nen Mäd­chen ab der 5. Klas­se ein Unter­neh­men aus einer ganz neu­en Per­spek­ti­ve ken­nen. Dabei sol­len jun­ge Frau­en Ein­blicke in tech­ni­sche Beru­fe bekom­men und hier­für begei­stert wer­den. Sie sol­len die MINT-Beru­fe ken­nen­ler­nen, die sie bis dato viel­leicht noch gar nicht gekannt haben. Auch die Stadt­wer­ke Forch­heim haben zehn Schü­le­rin­nen ab der 5. Klas­se zu Besuch gehabt und boten ihnen einen viel­sei­ti­gen Ein­blick in die Welt eines regio­na­len Energieversorgers.

Die Mäd­chen schnup­per­ten hier­für in die unter­schied­lich­sten Berei­che hin­ein. Wäh­rend einer Besich­ti­gungs­tour quer durch die ver­schie­de­nen Außen­stel­len der Stadt­wer­ke Forch­heim (Was­ser­wer­ke, Umspann­werk, Klär­an­la­ge, Hoch­be­häl­ter) lern­ten die Mäd­chen zum einen etwas über die regio­na­le Ener­gie­ver­sor­gung, zum ande­ren wur­den auch die Berufs­fel­der der Umwelt­tech­no­lo­gin für Was­ser­ver­sor­gung, der Anla­gen­me­cha­ni­ke­rin und der Elek­tro­ni­ke­rin für Ener­gie- und Gebäu­de­tech­nik ihnen näher gebracht. Im Anschluss durf­ten die jun­gen Frau­en sel­ber Hand anle­gen und in unse­rer Werk­statt Übun­gen mit Strom­ver­sor­gungs­lei­tun­gen durch­füh­ren. Zudem lern­ten sie, wie man zwei Glas­fa­sern mit­ein­an­der ver­bin­det (splei­ßen). „Wir freu­en uns, dass wir den Mäd­chen die Chan­ce geben konn­ten, unse­re Arbeit haut­nah zu erle­ben“, erklärt Stadt­wer­ke-Geschäfts­füh­rer Mathi­as Rez­nik und führt wei­ter aus: „Es ist wich­tig, jun­ge Frau­en für tech­ni­sche Beru­fe zu begei­stern und ihnen zu zei­gen, dass die Ener­gie­bran­che span­nen­de Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten bietet.“

Die Mäd­chen zeig­ten gro­ßes Inter­es­se an den tech­ni­schen Anla­gen und stell­ten vie­le Fra­gen. Sie erfuh­ren, wie Strom erzeugt wird, wie das Strom­netz funk­tio­niert und wie die Stadt­wer­ke die Ver­sor­gungs­si­cher­heit gewähr­lei­sten. Außer­dem erhiel­ten sie Ein­blicke in die Digi­ta­li­sie­rung und die Zukunft der Ener­gie­ver­sor­gung. „Es waren tol­le Ein­blicke“, lob­te Hele­ne den Tag und auch ihre Kol­le­gin Marie gab posi­ti­ves Feed­back zum Girls‘Day bei den Stadt­wer­ken: „Die Ein­blicke am Umspann­werk und Was­ser­werk waren beson­ders interessant.“

Die Stadt­wer­ke Forch­heim füh­ren seit vie­len Jah­ren den Girls‘Day durch und sind mit der Reso­nanz mehr als zufrie­den. Die Plät­ze waren bereits über zwei Mona­te vor Fri­sten­de belegt und es waren wie­der zehn Mäd­chen, denen wir einen Ein­blick bie­ten konn­ten. Wir sind bestrebt, auch näch­stes Jahr am Girls‘Day teil­zu­neh­men, um jun­gen Frau­en wei­ter­hin die Chan­ce zu geben, MINT-Beru­fe haut­nah ken­nen­ler­nen zu dürfen.