Die Strom­ver­sor­gung in Forch­heim lang­fri­stig sicher­zu­stel­len, ist eine der Kern­auf­ga­ben der Stadt­wer­ke Forch­heim. Neue Her­aus­for­de­run­gen, wie zum Bei­spiel die Inte­gra­ti­on von erneu­er­ba­ren Ener­gie­an­la­gen, die Sicher­stel­lung von genü­gend Lei­stung für Wär­me­pum­pen oder Elek­tro­la­de­sta­tio­nen, füh­ren dazu, dass wir unser Strom­netz erwei­tern und anpas­sen müs­sen. Dies geschieht in vor­aus­schau­en­der Pla­nung und mit viel tech­ni­schem Know-how. Den­noch gelingt es uns nicht immer, alle Arbei­ten unter­bre­chungs­frei zu bewerkstelligen.

Daher kommt es am 27. Mai zu plan­mä­ßi­gen Strom­ab­schal­tun­gen in den Ort­schaf­ten Burk und Bucken­ho­fen. Die Abschal­tun­gen sind not­wen­dig, um betriebs­re­le­van­te Arbei­ten an einer Ver­sor­gungs­an­la­ge durchzuführen.

Die geplan­ten Zei­ten der Abschal­tun­gen am 27. Mai 2024 sind wie folgt:

von 04:30 Uhr bis 06:00 Uhr und

von 22:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Die betrof­fe­nen Stra­ßen und Häu­ser ent­neh­men Sie bit­te der bei­gefüg­ten Anla­ge. Um die Sicher­heit unse­rer Mit­ar­bei­ter zu gewähr­lei­sten, ist es unver­meid­bar, dass wäh­rend der Arbei­ten der Strom abge­stellt wird. Wir sind uns bewusst, dass die Strom­un­ter­bre­chung Unan­nehm­lich­kei­ten für alle Anwoh­ner mit sich zieht, daher ver­su­chen wir, die Aus­fall­zei­ten so gering wie mög­lich zu hal­ten. Soll­ten die Arbei­ten wider Erwar­ten län­ger dau­ern, bit­ten wir um Ihr Verständnis.

Wir möch­ten die Betrof­fe­nen best­mög­lich infor­mie­ren und ihnen die Mög­lich­keit geben, sich auf die geplan­te Strom­ab­schal­tung vor­zu­be­rei­ten, wes­halb wir empfehlen:

Emp­find­li­che Gerä­te (z. B. Hei­zung, Rou­ter) zur Ver­mei­dung von Schä­den kom­plett vom Netz zu tren­nen, denn beim Wie­der­ein­schal­ten kann es zu Über­span­nung kommen.

Elek­tri­sche Gerä­te (z. B. Bügel­eisen, Herd) im Vor­feld abzuschalten.

Den Auf­zug unmit­tel­bar vor der ange­ge­be­nen Abschal­te­zeit nicht mehr zu benutzen.

Kühl­schrän­ke und Tief­kühl­tru­hen wäh­rend die­ser Zeit geschlos­sen zu halten.

Strom­ein­spei­sen­de Anla­gen vom Netz zu tren­nen bzw. abzuschalten.

Zu prü­fen, ob Alarm- und Feu­er­mel­de­an­la­gen von der Abschal­tung betrof­fen sind.

Vor der Strom­ver­sor­gungs­un­ter­bre­chung die Daten Ihrer EDV-Anla­ge zu sichern und die EDV-Anla­ge vom Strom­netz zu trennen.

Bei Fra­gen steht Ihnen das Team der Grund­satz­pla­nung unter der 09191 613–160 oder per E‑Mail grundsatzplanung@​stadtwerke-​forchheim.​de ger­ne zur Verfügung.

Mit den not­wen­di­gen Arbei­ten an der Ver­sor­gungs­an­la­ge beu­gen wir unvor­her­ge­se­he­nen Strom­aus­fäl­len vor und bit­ten Sie um Ihr Verständnis.

Liste betrof­fe­ne Stra­ßen und Häuser