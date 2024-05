Die Kir­chen­ver­wal­tung der Fili­al­kir­chen­stif­tung St. Moritz lädt herz­lich zur Mai­an­dacht in der Wall­fahrts­kir­che St. Moritz ein. Die­se fei­er­li­che Ver­an­stal­tung bie­tet eine Gele­gen­heit zur besinn­li­chen Ein­kehr und zur Ver­eh­rung der hei­li­gen Maria. Die Andacht fin­det statt am 6. Mai, um 18:00 Uhr in der roman­ti­schen Wall­fahrts­kir­che St. Moritz, zwi­schen Leu­ten­bach und Ortspitz.

Die Mai­an­dacht wird von Pfar­rer Stef­fel gestal­tet und ver­spricht Momen­te der spi­ri­tu­el­len Ruhe und Ein­kehr. Die Teil­neh­mer sind ein­ge­la­den, in einer Atmo­sphä­re der Besin­nung und des Gebets gemein­sam die Mai­an­dacht zu feiern.

„Wir freu­en uns dar­auf, mit Pfar­rer Stef­fel und allen Gläu­bi­gen die­se beson­de­re Andacht zu erle­ben und gemein­sam der hei­li­gen Maria zu geden­ken“, Eusta­chi­us Kern, Mess­ner der Fili­al­kir­che St. Moritz. Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den, an die­ser Mai­an­dacht teil­zu­neh­men und in der Wall­fahrts­kir­che St. Moritz bei Leu­ten­bach gemein­sam zu beten und zu meditieren..