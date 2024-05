Ein­mal mehr konn­te sich der TC Bam­berg bei sei­nem Jugend­tur­nier mit Wer­tung für die Deut­sche Rang­li­ste über eine gro­ße Reso­nanz bei den Spie­lern und Spie­le­rin­nen aus ganz Deutsch­land freu­en. Hei­mat­ver­ei­ne wie der TC 1899 Blau-Weiß Ber­lin, TC BW Bad Ems oder Hei­del­ber­ger Ten­nis-Club 1890 e.V. zeu­gen davon, dass die knapp 100 Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen und ihre Eltern ger­ne wei­te Wege auf sich neh­men, um bei dem tra­di­tio­nel­len Tur­nier der zweit­höch­sten Kate­go­rie wich­ti­ge Punk­te für ihre Rang­li­sten­po­si­ti­on zu sammeln.

Waren die ersten Matches am Frei­tag noch durch fro­sti­ge Tem­pe­ra­tu­ren und unan­ge­neh­men Wind gekenn­zeich­net, so bescher­ten der Sams­tag und Sonn­tag den Tur­nier­ver­ant­wort­li­chen bestes Ten­nis­wet­ter und damit auch hoch­klas­si­ge und span­nen­de Begeg­nun­gen in den Alters­klas­sen U10, U12, U14 und U16.

Erwar­tungs­ge­mäß setz­ten sich in den mei­sten Fel­dern jemand der Gesetz­ten durch, wobei bei den U16m mit Qui­rin Weber (TC Asch­heim) und Eli­as Rus-Bar­na, (TC Grün-Weiß Fürth) sogar die zwei Top­ge­setz­ten das End­spiel bestrit­ten, das Qui­rin Weber mit 6:4 und 5:0 (Auf­ga­be) für sich ent­schei­den konn­te. Auch bei den U12m tra­fen die Num­mer 1 Maxi­mi­li­an Thümm­ler (TK Blau-Gold Ste­glitz) und die Num­mer 2 Jakob Kick (TC Küm­mers­bruck ) im Fina­le auf­ein­an­der. Mit einem deut­li­che 6:0 und 6:1 ging der Sie­ger­po­kal nach Ber­lin. In der U16w gab es dage­gen mit Marie Vetrov­sky (TC Groß­hes­se­lo­he) eine Über­ra­schungs­sie­ge­rin, die sich gegen die Num­mer 2 der Setz­li­ste Marie Bau­er (ESV Flü­gel­rad Nürn­berg) nach einem umkämpf­ten Match mit 7:6 und 6:2 durch­set­zen konnte.

Dass um den Sieg in allen Spie­len hart gekämpft wur­de kann man dar­an able­sen, dass jedes drit­te Match län­ger als 2 Stun­den gedau­ert hat, wobei das Fina­le der Neben­run­de U12m mit 3 Stun­den und 3 Minu­ten den abso­lu­ten Spit­zen­wert markiert.

Die vie­len posi­ti­ven Rück­mel­dung aus dem Teil­neh­mer­kreis und von den zwangs­läu­fig mit­ge­rei­sten Eltern bestär­ken das Team des TC Bam­berg dar­in, auch im kom­men­den Jahr die Tra­di­ti­on die­ses Tur­niers fort­zu­set­zen. Doch jetzt berei­tet man sich bereits erst ein­mal auf das ITF-Jugend­welt­rang­li­sten­tur­nier vor, das vom 09. – 16.06.2024 wie­der auf der Ten­nis­an­la­ge im Hain aus­ge­tra­gen wird.