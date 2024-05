Auf­at­men bei den Beschäf­tig­ten und der Kund­schaft, auf­at­men im Rat­haus: Die Bam­ber­ger Filia­le von Gale­ria Kar­stadt Kauf­hof bleibt erhal­ten. „Ich bin über­glück­lich über die­se gute Nach­richt für Bam­berg. Ich gra­tu­lie­re der Geschäfts­füh­rung, dem Betriebs­rat und allen Beschäf­tig­ten zu dem Bekennt­nis zum Stand­ort“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und fasst zusam­men: „Das Herz der Bam­ber­ger Innen­stadt schlägt kraft­voll weiter.“

Die Bam­ber­ger Rat­haus-Spit­ze hat in den ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­ten wäh­rend des lau­fen­den Insol­venz-Ver­fah­rens inten­siv den Kon­takt zum ört­li­chen Geschäfts­füh­rer Mathi­as Bal­u­ses und Betriebs­rat, aber auch zu Ver­ant­wort­li­chen in der Kon­zern­zen­tra­le gesucht, um die Ent­schei­dung zum Fort­be­stand der Geschäfts­stel­le posi­tiv zu beein­flus­sen. „Am Sams­tag­mor­gen erhielt ich einen Anruf vom Kon­zern­sitz in Essen mit der freu­di­gen Nach­richt. Gera­de in den ver­gan­ge­nen Tagen war ich mit den Ent­schei­dern im direk­ten Aus­tausch, um die Vor­tei­le des Bam­ber­ger Stand­orts zu ver­deut­li­chen und bei den Ver­hand­lun­gen mit dem Immo­bi­li­en­be­sit­zer zu ver­mit­teln“, berich­tet Starke.

Am Ende zeig­te sich die neue Kon­zern­füh­rung über­zeugt, dass die Filia­le in Bam­berg eine gute Zukunfts­per­spek­ti­ve in einer intak­ten Innen­stadt hat, die Ein­hei­mi­sche wie Tou­ri­stin­nen und Tou­ri­sten glei­cher­ma­ßen anzieht. „Wir hof­fen, dass das Kon­zept für die Neu­ge­stal­tung der Ver­kaufs­flä­chen, das bereits in der Schub­la­de liegt, nun bald umge­setzt wird“, so Ober­bür­ger­mei­ster Starke.