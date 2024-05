Im Fokus die­ser Ver­an­stal­tung steht die gemein­sa­me Erar­bei­tung von Maß­nah­men zur Stei­ge­rung der Lebens­qua­li­tät in unse­rem Stadt­teil, basie­rend auf den Ergeb­nis­sen einer kürz­lich durch­ge­führ­ten Bür­ger­be­fra­gung. Die Bür­ger­be­fra­gung ergab eine grund­sätz­li­che Zufrie­den­heit unter den Ein­woh­nern von Creid­litz. Doch trotz die­ser posi­ti­ven Reso­nanz wur­den auch Berei­che iden­ti­fi­ziert, die in Zukunft an Bedeu­tung gewin­nen könn­ten. Wel­che Berei­che dies sind, möch­ten wir Ihnen am 6. Mai präsentieren.

Die bevor­ste­hen­de Bür­ger­werk­statt bie­tet eine ein­zig­ar­ti­ge Platt­form für alle Inter­es­sier­ten, um ihre Anlie­gen, Beden­ken und Ideen ein­zu­brin­gen. Ziel ist es, gemein­sam Lösungs­an­sät­ze zu erar­bei­ten, die dazu bei­tra­gen, die Lebens­qua­li­tät in unse­rem Stadt­teil nach­hal­tig zu ver­bes­sern. Die akti­ve Betei­li­gung aller Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ist dabei von ent­schei­den­der Bedeu­tung, um eine brei­te Basis für die Ent­wick­lung und Umset­zung von Maß­nah­men zu schaffen.

Auch der drit­te Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent der Stadt Coburg, Can Aydin, appel­liert an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger: „Das Wich­tig­ste an die­ser bevor­ste­hen­den Bür­ger­werk­statt sind Sie – Ihre per­sön­li­chen Anlie­gen, Beden­ken und Ideen. Auf Ihren Erfah­run­gen möch­ten wir auf­bau­en“, betont Can Aydin. „Ihre Teil­nah­me und akti­ve Betei­li­gung ist ent­schei­dend, um gemein­sam Lösungs­an­sät­ze zu erar­bei­ten und somit die Lebens­qua­li­tät in Creid­litz nach­hal­tig stei­gern zu kön­nen“, so der drit­te Bürgermeister.

Die hier dahin­ter­ste­hen­de Arbeits­grup­pe bestehend, aus der Wohn­bau Land­kreis Coburg, dem Cari­tas­ver­band für die Stadt und den Land­kreis Coburg e. V. und Cari­tas Nach­bar­schafts­treff Creid­litz, dem Bür­ger- und Hei­mat­ver­ein Coburg Creid­litz e.V. sowie der Stabs­stel­le Demo­gra­fie, Bil­dung & Fami­lie der Stadt Coburg lädt alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, sich an die­ser wich­ti­gen Dis­kus­si­on zu betei­li­gen und ihre Stim­me zu Gehör zu brin­gen. Die Bür­ger­werk­statt ver­spricht einen kon­struk­ti­ven Aus­tausch und die Mög­lich­keit, gemein­sam die Zukunft unse­res Stadt­teils zu gestalten.

Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und bei Rück­fra­gen steht Petra Kot­ter­ba, Quar­tiers­ma­na­ge­rin Creid­litz tele­fo­nisch unter 09561 / 5969940 oder per E‑Mail an p.​kotterba@​caritas-​coburg.​de sehr ger­ne zur Ver­fü­gung. Im Stadt­teil Creid­litz sind nun alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gefragt: Am Mon­tag, den 6. Mai, fin­det um 18 Uhr eine Bür­ger­werk­statt in der Cari­tas Tages­pfle­ge Creid­litz, Unterm Buch­berg 5 in Coburg, statt.