Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­ten wur­den durch die Poli­zei unterbunden

BAM­BERG. Sonn­tag­früh gegen 1:50 Uhr wur­den in der Eli­sa­be­then­stra­ße ein 32-Jäh­ri­ger und ein 35-Jäh­ri­ger von einer Poli­zei­strei­fe dabei beob­ach­tet, wie sie mit ihren Han­dys E‑Scooter star­ten woll­ten um damit los­zu­fah­ren. Die Fahrt wur­de ihnen von den Beam­ten unter­bun­den, da bei­de alko­ho­li­siert waren. Die Alko­hol­tests erga­ben bei dem Jün­ge­ren 0,48 Pro­mil­le, bei dem Älte­ren 1,70 Promille.

Drei Stun­den spä­ter wur­de am Hein­rich-Weber-Platz ein 25-Jäh­ri­ger einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei ihm wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, wes­halb er sein Fahr­zeug ste­hen las­sen muss­te. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durchgeführt.

Koka­in sichergestellt

BAM­BERG. Sonn­tag­früh wur­den in einer Bar in der Nürn­ber­ger Stra­ße ein 27-Jäh­ri­ger und ein 26-Jäh­ri­ger beim Kon­sum von Koka­in erwischt. Das Koka­in wur­de von der Poli­zei sicher­ge­stellt. Mit einer Mel­dung an die Füh­rer­schein­stel­le müs­sen Bei­de rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stahl

HIRSCHAID. In der Zeit von Sams­tag, 22.00 Uhr bis Sonn­tag, 16.30 Uhr, ereig­ne­te sich ein Dieb­stahl aus einem Pkw. Der Geschä­dig­te war mit einem Lap­top und einer Kame­ra mit Objek­tiv mit einem sil­ber­far­be­nen Peugeot/​309 am Abend unter­wegs und ließ die Gegen­stän­de über Nacht, in der Hein­rich­stra­ße in Strul­len­dorf, im Fahr­zeug. Am Sonn­tag­nach­mit­tag war er in der Indu­strie­stra­ße an der OMV-Tank­stel­le. Da er den Pkw hier nicht ver­sperr­te, wur­den ver­mut­lich hier die bei­den Gegen­stän­de aus dem Kof­fer­raum ent­wen­det. Der Sach­scha­den beträgt ca. 1.610 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zeu­gen gesucht nach rasan­ter Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss mit anschlie­ßen­der Führerscheinbeschlagnahme

Bay­reuth. Beam­ten der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuths fiel in der Sams­tag­nacht, gegen 23:55h eine 22 – Jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin mit aggres­si­ver und unsi­che­rer Fahr­wei­se auf. Neben Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung, wie der inner­orts mit über 100 km/​h gefah­re­nen Höchst­ge­schwin­dig­keit und den ris­kan­ten Über­hol­ma­nö­vern in der Albrecht-Dürer-Stra­ße stell­ten die Zivil­fahn­der bei der Kon­trol­le der Fah­re­rin des sil­ber­nen Ford Fie­sta mit Hofer Kenn­zei­chen zusätz­lich dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest. Auf Nach­fra­ge gab die jun­ge Frau aus dem Land­kreis Münch­berg an, dass sie vor weni­gen Tagen Dro­gen kon­su­miert habe. Im Anschluss dar­an wur­de ein Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth auf­grund des Ver­dachts einer Ver­kehrs­straf­tat der Füh­rer­schein beschlagnahmt.

Die Poli­zei bit­tet in die­sem Zusam­men­hang Zeu­gen, wel­che vom oben genann­ten Fahr­zeug gefähr­det oder behin­dert wur­den bzw. die unsi­che­re Fahr­wei­se beob­ach­tet haben, dar­um, sich bei der sach­be­ar­bei­ten­den Dienst­stel­le, der ZED Bay­reuth, werk­tags zu den Büro­zei­ten unter der Tele­fon­num­mer 0921–5062062 zu mel­den. Die rele­van­te Fahr­strecke erstreckt sich von der A9 aus nörd­li­cher Rich­tung kom­mend, über die Anschluss­stel­le Bay­reuth-Nord, über den gro­ßen Krei­sel bis schließ­lich zum Ende der Albrecht-Dürer-Stra­ße in Rich­tung Stadtmitte.

Poli­zei­in­spek­tio­nen Bay­reuth-Land, Eber­mann­stadt, Forch­heim und Lichtenfels

- Fehl­an­zei­ge -