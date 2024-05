Gegen Ende der Pup­pen Festi­val-Woche gibt es in Neu­stadt wie­der den belieb­ten Fami­li­en­tag am und im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt! Am Sams­tag, 11. Mai 2024 von 13:00 – 17:00 Uhr sind alle Fami­li­en zum bun­ten, krea­ti­ven und hof­fent­lich son­ni­gen Pro­gramm des Fami­li­en­tags am und im Muse­um der Deut­schen Spiel­zeug­indu­strie am Hin­den­burg­platz in Neu­stadt herz­lich ein­ge­la­den Das Muse­um bie­tet Kin­dern eine Fami­li­en­tag-Ral­lye an. So kön­nen alle Aktio­nen erkun­det wer­den und am Ende gibt es noch eine Klei­nig­keit zum Mit­neh­men. Bei Frie­de­ri­kes Bubble-Zir­kus kön­nen Jung und Alt Rie­sen­sei­fen­bla­sen sel­ber machen, schö­ne Momen­te genie­ßen und wer mag, kann sich beim Kin­der­schmin­ken des ASB ein far­ben­fro­hes Kunst­werk ins Gesicht zau­bern las­sen. Zudem lädt EBO Plüsch­tie­re zum Plüsch­tier­stop­fen ins Muse­um ein. Im Muse­um freu­en sich eben­so die Modell­bahn­freun­de Röden­tal auf zahl­rei­che Inter­es­sier­te an ihrer Anla­ge und eine Pre­miè­re haben die 3DPrintbuddys aus Coburg. An ihrem Stand wird mit 3D-Tech­nik gedruckt. Zum Zuschau­en und Mit­ma­chen, inklu­si­ve Mal­ak­ti­on. Oben­drein ist das BRK mit einem Akti­ons­zelt im Ein­satz und ver­sorgt dar­über hin­aus alle Hung­ri­gen mit lecke­ren Bratwürsten.

Unter die Gäste mischen sich auch ein flau­schi­ger Wal­king Act der Fir­ma HEUNEC und Mario und Lui­gi von den Kart Bud­dies Coburg. Wäh­rend der eine Act zu Fuß unter­wegs ist, fah­ren die ande­ren bei­den mit ihren rasan­ten Karts auf der Stra­ße. Alle Drei kön­nen es kaum erwar­ten, mit den klei­nen und gro­ßen Fans Fotos zu machen.Die City Big Band Neu­stadt sorgt mit stim­mungs­vol­len Klän­gen für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung und um ca. 15 Uhr erfreut zudem die Kin­der­trach­ten­tanz­grup­pe der Grund­schu­le Wil­den­heid-Haar­brücken Klein und Groß mit einem Auf­tritt. Für das leib­li­che Wohl ist alle­zeit bestens gesorgt und auch Fabi­os-Eis­wa­gen fehlt nicht.