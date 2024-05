„Zamm kumm Dooch“ in Bayreuth

11. Mai von 11 bis 16.30 Uhr in Bayreuth/​Ehrenhof vor dem Finanz­amt, Fußgängerzone

100 Jah­re Pari­tä­ti­scher in Bay­ern: das sind 100 Jah­re Sozia­le Arbeit für die Men­schen in Bay­ern, 100 Jah­re Ein­satz für bes­se­re Lebens­be­din­gun­gen. Unse­re Arbeit ist ent­schei­dend für den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt und für ein sozia­les Mit­ein­an­der in Bayern.

Was uns mit unse­ren Mit­glieds­or­ga­ni­sa­tio­nen und den Men­schen, die sich uns zuge­hö­rig füh­len eint sind die Wer­te Viel­falt, Offen­heit und Toleranz!

Schirm­herr ist der Car­too­nist Phil Hub­be. Er ist selbst an Mul­ti­pler Skle­ro­se erkrankt und zeich­net seit über 20 Jah­ren Car­toons über das Leben mit Behin­de­run­gen. Er the­ma­ti­siert den oft schwie­ri­gen All­tag und die absur­den Situa­tio­nen, die Betrof­fe­ne mei­stern müs­sen. Wo man ver­zwei­feln könn­te, schafft er mit viel Humor Raum für befrei­en­des Lachen und neu­en Mut. Phil Hub­be wird auf der Akti­ons­büh­ne gegen 12 Uhr ein Inter­view geben und Kost­pro­ben sei­nes Kön­nen zeigen.

Gleich­zei­tig ist die DMSG zum WELT MS TAG mit einem Fühl­feld ver­tre­ten. Die DMSG setzt sich dafür ein, dass Lebens­qua­li­tät mit MS ver­bes­sert wird und die For­schung auf dem Gebiet wei­ter voranschreitet.

Ein wich­ti­ger Part­ner ist die Poli­tik. Wir freu­en uns, dass der stell­ver­tre­ten­de Bür­ger­mei­ster, Andre­as Zip­pel die Ver­an­stal­tung um 11 Uhr eröff­nen wird.

Der Pari­tä­ti­sche lebt von den Men­schen und Orga­ni­sa­tio­nen, die eine Ver­bin­dung zum Pari­tä­ti­schen und sei­nen Wer­ten her­stel­len. Unse­re uns ver­bun­de­nen Orga­ni­sa­tio­nen wer­den den Tag mit unter­schied­li­chen Aktio­nen gestalten:

Alz­hei­mer Gesell­schaft Bayreuth/​Kulmbach

AVA­LON

BSV Behin­der­ten Sport Verband

Cond­robs

DMSG

Gemein­wohl Öko­no­mie GWÖ

Opfer­hil­fe Oberfranken

Par­ents for future

Pari­tä­ti­scher in Oberfranken

Schutz­höh­le

Selbst­hil­fe­grup­pe Histamin-Intoleranz

Wun­der­sam anders.

Das Rah­men­pro­gramm wird gestal­tet von:

Reha team

Tanz­grup­pe der Moh­ren­wä­scher und Erfolg

Sän­ge­rin Lisa Arneth

Jon­gleur Peter Hofmann

Band Cover­neg­gisch

High­light ist unse­re Auf­füh­rung der fröh­li­chen Kin­der­büh­ne um 14 Uhr mit einem Stück, wel­ches für uns geschrie­ben wur­de und natür­lich unser Lebend­kicker­tur­nier, wel­ches mit fol­gen­den Mann­schaf­ten an den Start gehen wird:

Bana­nen­flan­ke

Cond­robs

Gehör­lo­sen­ver­ein

Maxi­mi­li­ans­hö­he,

Lebens­werk

Kom­men Sie vor­bei – wir und alle Akteu­re freu­en sich auf Ihren Besuch.