Geo­gra­phi­sches Kol­lo­qui­um zur Bedeu­tung nar­ra­ti­ver und media­ler Infra­struk­tu­ren für rech­te Iden­ti­täts- und Raumkonstruktion

Im Kol­lo­qui­um des Geo­gra­phi­schen Insti­tu­tes der Uni­ver­si­tät Bay­reuth spricht am Diens­tag, 7. Mai 2024, Dr. Thi­lo Wiertz von der Uni­ver­si­tät Frei­burg über „Von Äuße­run­gen und Maschi­nen: Die Bedeu­tung nar­ra­ti­ver und media­ler Infra­struk­tu­ren für extrem rech­te Iden­ti­täts- und Raumkonstruktion“.

Datum/​Zeit/​Ort:

Diens­tag, 07. 05. 2024, 16.15 bis 17.45 Uhr,

Gebäu­de Geo­wis­sen­schaf­ten I (GEO I), Hör­saal H6.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Der wach­sen­de Ein­fluss extrem rech­ter Bewe­gun­gen ist eine Gefahr für Demo­kra­tie und gesell­schaft­li­ches Zusam­men­le­ben, nicht nur in Deutsch­land. Die stra­te­gi­sche Inter­ven­ti­on in gesell­schaft­li­chen Dis­kur­sen ist dabei erklär­tes Ziel der „Neu­en“ Rech­ten im Kampf um poli­ti­sche Auf­merk­sam­keit und Popu­la­ri­tät. Die sozi­al­wis­sen­schaft­li­che For­schung beschei­nigt die­ser Stra­te­gie durch­aus Erfolg, ins­be­son­de­re im Ein­satz sozia­ler Medi­en. Anhand von Ergeb­nis­sen aus dem lau­fen­den For­schungs­pro­jekt „Digi­tal Geo­po­li­tics: Geo­po­li­ti­sche Leit­bil­der der ‚Neu­en‘ Rech­ten in digi­ta­len Medi­en“ zeich­net der Vor­trag aktu­el­le geo­gra­phi­sche Dimen­sio­nen extrem rech­ter Dis­kur­se nach. Er zeigt, dass die Reso­nanz rech­ter Welt­bil­der und Ideo­lo­gie nicht allein auf ihren Inhalt zurück­zu­füh­ren ist, son­dern maß­geb­lich auf die Ver­wen­dung nar­ra­ti­ver und media­ler „Infra­struk­tu­ren“, d. h. sym­bo­li­sche wie mate­ri­el­le (digi­ta­le) Kon­fi­gu­ra­tio­nen, die die Zir­ku­la­ti­on von Äuße­run­gen und Affek­ten gewähr­lei­sten. Wie Dis­kur­se als affek­ti­ve Maschi­nen funk­tio­nie­ren, ver­deut­licht der Vor­trag anhand lau­fen­der For­schungs­ar­bei­ten zur Kon­struk­ti­on ost­deut­scher Iden­ti­tät und der geo­po­li­ti­schen Funk­ti­on von Verschwörungserzählungen.