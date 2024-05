Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner näch­sten Sit­zung am Diens­tag, 7. Mai, ab 16 Uhr, mit dem Fort­gang des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens für ein neu­es Wohn­ge­biet in Moritz­hö­fen beschäf­ti­gen. An dem innen­stadt­na­hen Stand­ort soll auf Flä­chen, die sich zum über­wie­gen­den Teil im Eigen­tum des Frei­staats Bay­ern befin­den, ein urba­nes Quar­tier mit neu­en Wohn­an­ge­bo­ten für alle Lebens­pha­sen ent­ste­hen. Ein beson­de­rer Schwer­punkt bei der künf­ti­gen Ent­wick­lung der Flä­chen liegt auf dem geför­der­ten Woh­nungs­bau. Ergän­zend sol­len auf dem Are­al Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten für Ein­rich­tun­gen des Frei­staats geschaf­fen wer­den. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht das Plan­ver­fah­ren „Urba­nes Woh­nen Am Sen­del­bach“. Auf dem im Eigen­tum der Stadt­wer­ke Bay­reuth befind­li­chen Grund­stück befin­det sich der­zeit ein kosten­pflich­ti­ger Park­platz. Ziel des Bebau­ungs­plan­ver­fah­rens ist es, dort ins­be­son­de­re Woh­nungs­bau zu ermöglichen.

Die Sit­zung des Bau­aus­schus­ses fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13 in Bay­reuth, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.