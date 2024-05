Am 28.04.2024 fuh­ren zehn Schüt­zen­brü­der und ‑schwe­stern des SV Tell Herolds­bach nach Spei­chers­dorf im Land­kreis Bay­reuth, um dem dies­jäh­ri­gen 71. Schüt­zen­tag des BSSB Bezirks Ober­fran­ken bei­zu­woh­nen. Im Rah­men des Pro­gramms wur­den die neu­en Bezirks­kö­ni­ge gekrönt. Hier­bei konn­te sich Mar­kus Hen­schel mit einem her­vor­ra­gen­den 30,6‑Teiler den Titel des Bezirks­kö­nigs sichern. Er hat somit die Ehre den Bezirk Ober­fran­ken in die­sem Jahr unter ande­rem beim tra­di­tio­nel­len Trach­ten­um­zug des Münch­ner Okto­ber­fests zu ver­tre­ten. Nach einer kur­zen fünf­jäh­ri­gen Unter­bre­chung kommt damit der Bezirks­kö­nig erneut vom SV Tell Heroldsbach.