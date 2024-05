Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schlä­ge­rei am Bahn­hof Coburg

Coburg: Am Cobur­ger Bahn­hof kam es am Sams­tag gegen 21:00 Uhr zu einer Schlä­ge­rei zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand war ein Streit zwi­schen einer 46-jäh­ri­gen und einer 17-jäh­ri­gen Frau aus Coburg Aus­lö­ser für eine anschlie­ßen­de Schlä­ge­rei zwi­schen meh­re­ren Per­so­nen. In des­sen Ver­lauf wur­de eine Frau mit einer Hand­ta­sche geschla­gen, wor­auf­hin sich die­se Prel­lun­gen im Gesicht zuzog. Zwei ande­re Damen wur­den eben­falls leicht ver­letzt und muss­ten zur Behand­lung ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Die männ­li­chen Beglei­ter der Damen kamen auf­grund des vor­an­ge­gan­ge­nen Streits eben­falls in Kon­flikt und min­de­stens 4 Män­ner waren in die dar­an anschlie­ßen­de Schlä­ge­rei verwickelt.

Meh­re­re Poli­zei­strei­fen konn­ten die bei­den Grup­pen tren­nen. Die Per­so­na­li­en von 20 anwe­sen­den Per­so­nen wur­den auf­ge­nom­men. Die Betei­lig­ten müs­sen nun mit einer Straf­an­zei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung und gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung rechnen.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg hat die Ermitt­lun­gen hier­für übernommen.

Auto zer­kratzt – Täter gesucht

Ebers­dorf b. Coburg: Am Sams­tag, 04.05.2024, zwi­schen 10:50 Uhr und 16:30 Uhr, wur­de ein schwar­zer Mer­ce­des CLA in der Schul­stra­ße in Ebers­dorf, rund­um zer­kratzt. Am Pkw ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den in vier­stel­li­ger Höhe.

Wer etwas gese­hen hat soll sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg, 09561/645–0, melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kein Geld für Beförderung

Kro­nach. Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen bestell­te sich ein 32jähriger ein Taxi für die Heim­fahrt. Weil er aber am Ziel­ort, nach­dem der Fah­rer die Mög­lich­keit eine Kar­ten­zah­lung ver­nein­te, die Beför­de­rungs­ko­sten von 20 Euro nicht zah­len konn­te, rann­te er ein­fach davon. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten konn­te aller­dings mit Hil­fe des Taxi­fah­rers den stark betrun­ke­nen jun­gen Mann antref­fen und iden­ti­fi­zie­ren. Er wird sich nun straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Fahr­zeu­ge angegangen

Kronach/​Küps. Gleich zwei­mal mach­ten sich bis­lang unbe­kann­te Täter an gepark­ten Fahr­zeu­gen zu schaf­fen. Wäh­rend von Frei­tag auf Sams­tag bei einem schwar­zen Opel im Äuße­ren Ring (KC) die bei­den rech­ten Rei­fen zer­sto­chen wur­den, füg­te man am Sams­tag­vor­mit­tag einem wei­ßen BMW in der Bam­ber­ger Stra­ße (Kü) einen Sprung in der Wind­schutz­schei­be zu. In bei­den Fäl­len belau­fen sich die Schä­den auf meh­re­re 100 Euro. Eine Ver­bin­dung zwi­schen den Taten besteht nicht. Die Poli­zei Kro­nach bit­tet bei ihren Ermitt­lun­gen um Unter­stüt­zung aus der Bevöl­ke­rung. Hin­weis an Tel. 09261/5030.

Unfall­flucht auf Parkplatz

Kro­nach. Am Sams­tag­mit­tag bemerk­te die Fah­re­rin eines roten Pkw Citro­en C3, den sie beim Ede­ka auf dem Park­platz abstell­te, einen Streif­scha­den an der hin­te­ren Stoß­stan­ge. Offen­bar war hier ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­ur­sa­cher, wäh­rend des Auf­ent­halts der Geschä­dig­ten im Super­markt, mit sei­nem Fahr­zeug dage­gen gesto­ßen. Im Anschluss ent­fern­te er sich ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men. Der Unfall­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei in Kro­nach unter Tel. 09261/5030.