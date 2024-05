Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg – Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Um 15 Uhr nutz­te ein bis dato unbe­kann­ter Dieb die Gunst der Stun­de, dass eine 25jährige Frau kurz ihre Ein­kaufs­ta­sche am St.-Wolfgangs-Platz abstell­te um ein Kurz­vi­deo von sich für einen Social-Media-Kanal auf­zu­neh­men. Neben der Bot­schaft an ihre Fol­lower sah man im Hin­ter­grund den Dieb der sich in eini­gen Metern Ent­fer­nung an ihrer Tasche zu schaf­fen mach­te. Der Mann ist ca. 40–50 Jah­re alt, hat­te eine graue Jacke an und führ­te ein Fahr­rad mit Korb mit sich.

Meh­re­re berausch­te Ver­kehrs­teil­neh­mer rausgezogen

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen wur­de ein 26jähriger Pkw-Fah­rer am Hein­rich-Weber-Platz einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei erga­ben sich hin­wei­se, dass der Mann unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln steht. Es wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net. Sei­ne Rausch­fahrt wur­de unterbunden.

Bereits gegen 2 Uhr nachts wur­den zwei mög­li­che Alko­hol­fahr­ten eines 32jährigen und eines 35jähringen Man­nes unter­bun­den, die gera­de im Begriff waren, E‑Scooter zu star­ten. Mit den gemes­se­nen rund 0,5 und 0,8 Pro­mil­le hät­ten sie sich zumin­dest ord­nungs­wid­rig ver­hal­ten. Die Män­ner setz­ten ihren Heim­weg zu Fuß fort.

BAM­BERG. Gegen 22 Uhr wur­de ein 43jähriger Rad­ler in der Zoll­ner­stra­ße fest­ge­stellt, der schlan­gen­li­ni­en­fah­rend stadt­ein­wärts fuhr. Da er rund 2 Pro­mil­le Alko­hol intus hat­te wur­de eine Blut­ent­nah­me angeordnet.

BAM­BERG. Um 19 Uhr fiel den Beam­ten der PI Bam­berg-Stadt ein 36jähriger E‑S­coo­ter-Fah­rer in der Pfarr­feld­stra­ße auf. Bei die­sem wur­de im Rah­men der Kon­trol­le Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Test ergab einen Wert von rund 0,8 Pro­mil­le. Somit muss der Mann mit einer Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz rechnen.

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen wur­den die Beam­ten der Poli­zei Bam­berg-Stadt auf zwei Per­so­nen auf­merk­sam gemacht, die in einer Bar in der Nürn­ber­ger Stra­ße ver­meint­lich Dro­gen kon­su­mier­ten. Die Per­so­nen wur­den ange­trof­fen, das noch vor­han­de­ne Rausch­gift wur­de beschlag­nahmt. Bei­de Per­so­nen müs­sen mit einer Straf­an­zei­ge rechnen.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

OBER­HAID. Am Bahn­hof kam es am Diens­tag zwi­schen 10:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer Unfall­flucht. Der Geschä­dig­te stell­te sei­nen Pkw am dor­ti­gen Park­platz ab und muss­te bei sei­ner Rück­kehr fest­stel­len, dass die vor­de­re und hin­te­re rech­te Tür des Fahr­zeu­ges ein­ge­dellt und zer­kratzt wur­de. Der Sach­scha­den wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

BAU­NACH. Am Sams­tag­abend wur­de ein 20-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­den bei dem jun­gen Mann dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt, wes­halb die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und er in ein Kli­ni­kum zur Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me ver­bracht wur­de. Der Fah­rer muss nun mit einem Buß­geld von 500 Euro sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Ver­kehrs­un­fäl­le

A70 / Hall­stadt. Am Frei­tag­vor­mit­tag kam es auf der A70 in Fahrt­rich­tung Schwein­furt im Bau­stel­len­be­reich zu einem Streif­vor­gang zwi­schen einem Wohn­mo­bil und einem Sat­tel­zug. Der Fah­rer des Wohn­mo­bils setz­te anschlie­ßend sei­ne Fahrt fort, ohne sich um sei­ne ver­kehrs­recht­li­chen Pflich­ten zu kümmern.

Aller­dings konn­te das Wohn­mo­bil wenig spä­ter im Unter­frän­ki­schen Bereich gestoppt und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird der­zeit auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Ver­letzt wur­de bei dem Unfall niemand.

Auf den Fah­rer des Wohn­mo­bils kommt nun eine Anzei­ge wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort zu.

A70 / Ober­haid. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam es auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt zwi­schen den Anschluss­stel­len Vier­eth-Trun­stadt und Elt­mann zu einem Verkehrsunfall.

Ein 43-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer ver­lor allein­be­tei­ligt die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und tou­chier­te hier die Außen­schutz­plan­ke. Anschlie­ßend blieb das Fahr­zeug kom­plett zer­stört auf dem rech­ten Fahr­strei­fen quer zur Fahr­bahn liegen.

Die Unfall­ur­sa­che blieb nicht lan­ge ver­bor­gen. Ein durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test brach­te beim Fah­rer stol­ze 2,02 Pro­mil­le zu Tage.

Zur Ber­gung des Fahr­zeugs sowie der Fahr­bahn­rei­ni­gung war eine kurz­zei­ti­ge Voll­sper­rung der A70 in Fahrt­rich­tung Schwein­furt notwendig.

Der Fah­rer des BMW blieb unver­letzt. Auch kam es zu kei­ner Gefähr­dung ande­rer Verkehrsteilnehmer.

Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt.

Eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs folgt.

Son­sti­ges

Bam­berg. In der Nacht vom Frei­tag auf Sams­tag wur­de durch eine Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg bei der Kon­trol­le eines 36-jäh­ri­gen E‑Skooter Fah­rers von die­sem aus­ge­hend Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on i.H.v. 1,58 Pro­mil­le. Auf den Fah­rer des E‑Skooters kommt nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

Forch­heim. Im Zeit­raum von Frei­tag auf Sams­tag dran­gen unbe­kann­te Van­da­len in die Aus­seg­nungs­hal­le des Neu­en Fried­ho­fes ein. Dort öff­ne­te die­se meh­re­re Schrän­ke und war­fen deren Inhalt zu Boden. Zeu­gen des Vor­fal­le wer­den gebe­ten, sich mit der Forch­hei­mer Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.