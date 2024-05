Design fürs Klima

2.000 Euro für einen zukunfts­fä­hi­gen Fran­ken­wald – die­se Sum­me über­ga­ben vor kur­zem Schü­le­rin­nen des Kro­na­cher Fran­ken­wald-Gym­na­si­ums an den Mark­tro­dach­er Bür­ger­mei­ster Nor­bert Gräb­ner. Im Rah­men des P‑Seminars „Design fürs Kli­ma“ hat­ten sie das Geld mit Ver­käu­fen von selbst ent­wor­fe­nen Por­zel­lan­va­sen gesam­melt, um damit vor Ort neue Bäu­me zu pflan­zen. Bei einem Tref­fen in Zey­ern durf­ten die ange­hen­den Abitu­ri­en­tin­nen selbst anpacken und damit ihr im Ver­lauf des P‑Seminars gege­be­nes Ver­spre­chen ein­lö­sen. „Unser Anlie­gen war es, ein qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ges Pro­dukt, bei dem die Natur als Vor­bild dien­te, zu ent­wer­fen, und durch den Pro­dukt­ver­kauf unse­ren per­sön­li­chen Bei­trag zum regio­na­len Kli­ma­schutz zu lei­sten“, erklär­te P‑Se­mi­nar-Mit­glied Romy Trink­wal­ter beim Orts­ter­min. Die Vasen, deren Form­ge­bung durch den Lebens­raum Wald inspi­riert wur­de, hat­ten die Gym­na­sia­stin­nen in Zusam­men­ar­beit mit der Fir­ma Kober aus Stein­wie­sen designt. Bei der Pflanz­ak­ti­on mit Revier­lei­ter Armin Han­ke vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach brach­ten acht der ins­ge­samt 13 Semi­nar­mit­glie­der zusam­men mit den Kunst­leh­re­rin­nen Alex­an­dra Rei­ter und Mir­jam Gwos­dek sowie dem stell­ver­tre­ten­den Schul­lei­ter Mat­thi­as Schnei­der sym­bo­lisch 30 Weiß­tan­nen auf einer Flä­che im Mark­tro­dach­er Orts­teil Zey­ern aus – und dies kurz vor den eige­nen schrift­li­chen Abiturprüfungen.

Bei­trag zum Klimaschutz

Der Fran­ken­wald lei­det in sei­ner jet­zi­gen Form stark unter dem Kli­ma­wan­del. Die seit Jah­ren anhal­ten­de Bor­ken­kä­fer­kala­mi­tät hat zu einem dra­ma­ti­schen Abster­ben der Fich­ten geführt. Die Fol­ge: Gera­de im Land­kreis Kro­nach sind vie­le Kahl­flä­chen ent­stan­den, die nun Sei­te 2 von 3 wie­der auf­ge­for­stet wer­den müs­sen, und zwar mit Baum­ar­ten, die den trocke­ne­ren, hei­ße­ren kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen bes­ser standhalten.

Die­se gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be woll­ten auch die Teil­neh­me­rin­nen des P‑Seminars ange­hen und ihren Bei­trag zum Kli­ma­schutz lei­sten. Armin Han­ke: „Von dem Spen­den­geld sind 2.000 Buchen im Gemein­de­wald Zey­ern gepflanzt wor­den, auf einer Flä­che von ca. 3.000 qm.“

Schü­le­rin­nen pflan­zen mit För­stern und Bürgermeister

Auf wel­che Art und Wei­se die Bäu­me gepflanzt wer­den, konn­ten die Schü­le­rin­nen bei der Scheck­über­ga­be in Zey­ern selbst aus­pro­bie­ren. Armin Han­ke, Andre­as Som­me­rer, Rico Schäd­ler und Chri­sti­na Leuth­äu­ßer vom AELF Coburg-Kulm­bach hat­ten spe­zi­el­le Bal­len­pflanz­spa­ten und die Pflan­zen bereit­ge­stellt, die Flä­che wur­de im Vor­feld gezäunt. Unter der fach­män­ni­schen, forst­li­chen Anlei­tung brach­ten die Gym­na­sia­stin­nen so zusam­men mit Bür­ger­mei­ster Nor­bert Gräb­ner die 30 Weiß­tan­nen-Setz­lin­ge auf der kom­mu­na­len Wald­flä­che in den Boden. Armin Han­ke, AELF Coburg-Kulm­bach: „Wenn ihr hier in ein paar Jah­ren spa­zie­ren geht, könnt ihr euch dran erin­nern: Ihr habt die­se Tan­nen gepflanzt.“

Das P‑Seminar Design fürs Klima

„Mit der heu­ti­gen Pflanz­ak­ti­on schließt sich der Kreis eines rund­um gelun­ge­nen P‑Seminars“, blick­te Semi­nar­lei­te­rin Alex­an­dra Rei­ter zufrie­den auf die ver­gan­ge­nen 18 Mona­te zurück. „Vor allem die Zusam­men­ar­beit mit den Unter­neh­men vor Ort war ein Garant für das Gelin­gen die­ses ehr­gei­zi­gen Pro­jekts“, so die Kunst­leh­re­rin, die bei der Arbeit von ihrer Fach­kol­le­gin Mir­jam Gwos­dek tat­kräf­tig unter­stützt wur­de. Ben­ja­min Kube, Geschäfts­füh­rer der Fir­ma KOBER in Stein­wie­sen, beglei­te­te von Anfang das Vor­ha­ben und stand den FWG­lern mit Rat und Tat zur Seite.