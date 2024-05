„Ein Leben lang zu Hau­se woh­nen“ in Stadt und Land­kreis Bamberg

„Ein Leben lang zu Hau­se wohnen“—das ist der Wunsch, den die mei­sten Men­schen hegen. Damit das gelingt, ist es in vie­len Fäl­len sinn­voll, das Wohn­um­feld auf ver­än­der­te Anfor­de­run­gen im Alter oder bei Erkran­kung anzu­pas­sen. Aber wie? Hier ist ein Blick in die Bro­schü­re „Ein Leben lang zu Hau­se woh­nen“ zu emp­feh­len. Die inzwi­schen drit­te Auf­la­ge der Bro­schü­re zeigt auf, wie ein siche­res, bar­rie­re­frei­es Umfeld geschaf­fen wer­den kann, gibt einen Über­blick über Finan­zie­rungs- und För­der­mög­lich­kei­ten, ent­hält hilf­rei­che Tipps zur bar­rie­re­frei­en Gestal­tung aller Wohn­räu­me und infor­miert über Koope­ra­ti­ons­part­ne­rin­nen und ‑part­ner sowie Bera­tungs­an­ge­bo­te vor Ort.

Erar­bei­tet wur­de die Bro­schü­re von den Wohn­be­ra­tungs­stel­len der Stadt und des Land­krei­ses Bam­berg. Die Wohn­be­ra­te­rin­nen Clau­dia Fischer und Kath­rin Wein­kauf haben in der Bro­schü­re die Pra­xis­er­fah­run­gen aus ihrer täg­li­chen Bera­tungs­tä­tig­keit in den Haus­hal­ten in Stadt und Land­kreis zusam­men­ge­fasst und the­men­ver­wand­te Infor­ma­tio­nen für Men­schen mit Pfle­ge­be­darf oder Behin­de­run­gen ergänzt.

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb zeig­ten sich bei dem Vor­stel­lungs­ter­min der neu­en Bro­schü­re sehr inter­es­siert und freu­en sich über die nütz­li­chen Tipps für ihr zu Hau­se. Wie für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Stadt und Land­kreis Bam­berg gilt auch für die bei­den das Ange­bot der Wohn­be­ra­te­rin­nen: „Las­sen Sie sich kosten­los und neu­tral bera­ten, damit Sie Ihr zu Hau­se auch in Zukunft nut­zen kön­nen: selbst­be­stimmt, sicher und unabhängig!“.

Die Bro­schü­re ist im Land­rats­amt Bam­berg, den Gemein­de­ver­wal­tun­gen der Land­kreis­ge­mein­den, in den Bam­ber­ger Rat­häu­sern und Quar­tiers­bü­ros und Bera­tungs­stel­len für Men­schen mit Pfle­ge­be­darf oder Behin­de­run­gen kosten­los erhält­lich. Außer­dem kann sie auch online ein­ge­se­hen wer­den unter: www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​w​o​h​n​b​e​r​a​t​ung oder www​.bar​rie​re​frei​.bam​berg​.de.