Thea­ter-Auf­füh­rung in ita­lie­ni­scher Spra­che: Gian­ni­no Cas­sa­fol­te, 15. und 16. Mai

Bereits zum 22. Mal wird die Bam­ber­ger Kul­tur­land­schaft durch Thea­ter­auf­füh­run­gen in ita­lie­ni­scher Spra­che berei­chert: Teatra­lia, die ita­lie­ni­sche Thea­ter­grup­pe in Koope­ra­ti­on mit der Uni­ver­si­tät Bam­berg, bringt 2024 mit „Gian­ni­no Cas­sa­fol­te“ den zwei­ten Teil einer an Dan­tes „Gött­li­che Komö­die“ ange­lehn­ten Tri­lo­gie von Autor und Regis­seur Ste­fa­no Gian­n­as­co­li auf die Bühne.

Gian­ni­no Cas­sa­fol­te, ein erfolg­lo­ser Autor mitt­le­ren Alters, erhält einen Brief vom Arbeits­amt – und dies zu sei­ner gro­ßen Ver­wun­de­rung, denn er hat sich nie um Arbeit bewor­ben. Gegen sei­nen Wil­len wird er den­noch ver­pflich­tet, in Lohn und Brot zu tre­ten: Er muss Brie­fe aus­tra­gen, jedoch nicht für die Post, son­dern für das „Büro für Benach­rich­ti­gun­gen“ des Arbeits­am­tes selbst. Was das ist und wofür sie zustän­dig sind, bleibt auch Gian­ni­no zunächst ein Rätsel.

In sei­ner neu­en Tätig­keit lernt Gian­ni­no nicht nur sei­ne zwei Tuto­ren Ange­li­co und Lucia­na ken­nen, son­dern macht vor allem Bekannt­schaft mit den ver­schie­de­nen Leu­ten in kurio­sen Lebens­si­tua­tio­nen, denen er die Brie­fe aus­hän­digt. Die Gesprä­che mit ihnen und die gro­ßen Fra­gen nach Lie­be, Glück und Unend­lich­keit las­sen ihn nicht mehr los…

Pre­miè­re: 15. Mai 2024 – 19:30 Uhr

Wei­te­re Auf­füh­rung: 16. Mai 2024 – 19:30 Uhr

KUFA, Ohm­stra­ße 3, 96050 Bamberg

Ent­ritt: 15 € (10 € Stu­die­ren­de / Schüler/​Schülerinnen)

Kar­ten­re­ser­vie­rung ab Mit­te April unter www​.teatra​lia​.eu

Gian­ni­no_­po­ster-DEF