450 Kin­der und Jugend­li­che fei­ern in den Mai – und das ganz ohne Alkohol

Über 450 Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 12 bis 17 Jah­ren erleb­ten am 30. April 2024 unter der Auf­sicht der DLRG auch in die­sem Jahr eine unver­gess­li­che Hexen­nacht in der Fran­ken­la­gu­ne Hirschaid.

Ob im Außen­be­reich, auf der Spe­zi­al­hin­der­nis­bahn der DLRG, beim Schnell­rutsch­wett­be­werb oder beim Video­dreh mit Go-Pros von Medi­A­ll, einem Pro­jekt von iSo e. V. – für Spaß war gesorgt. Zur Erfri­schung ver­wöhn­te das Jugend­zen­trum Hirschaid die Gäste mit alko­hol­frei­en Frucht­cock­tails, DJ She­riff sorg­te für Stim­mung, eine rie­si­ge Schaum­ka­no­ne, die Foto­box und Air­brush-Tat­toos boten den jun­gen Teil­neh­mern viel­fäl­ti­ge Unter­hal­tungs­mög­lich­kei­ten. Für zusätz­li­che Sicher­heit sorg­te das Baye­ri­sche Rote Kreuz.

Der Schirm­herr der Ver­an­stal­tung, Joa­chim Haus­ner, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim, eröff­ne­te die Ver­an­stal­tung und beton­te in sei­ner Rede die Bedeu­tung der Jugend­ar­beit und Prä­ven­ti­ons­ar­beit. Die­ter Sau­er vom Kreis­ju­gend­ring wür­dig­te die Jugend­kon­takt­be­am­ten der Poli­zei Bam­berg-Land, Ger­hard Fried­rich und Uwe Petrich, für ihren lang­jäh­ri­gen Ein­satz und über­reich­te ihnen als Aner­ken­nung Hexen­be­sen und T‑Shirts. Vor 23 Jah­ren fand die erste Hexen­nacht im Land­kreis Bam­berg statt. Die Gemein­schafts­ak­ti­on für gesun­des Leben und alko­hol­freie Fei­ern wur­de damals in Zusam­men­ar­beit mit dem Kreis­ju­gend­ring, Stadt­ju­gend­ring, Gesund­heits­amt und dem Jugend­amt des Land­krei­ses Bam­berg ins Leben gerufen.

Seit­dem beweist die Hexen­nacht Jahr für Jahr ein­drucks­voll, dass Jugend­li­che auch ohne Alko­hol oder Dro­gen eine aus­ge­las­se­ne Par­ty fei­ern kön­nen. Die posi­ti­ve Reso­nanz der Jugend­li­chen und der Ver­ant­wort­li­chen bestä­tigt die Bedeu­tung die­ser Veranstaltung.