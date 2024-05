Erin­ne­rung an das Kriegs­en­de vor den Gedenk­ta­feln an der Unte­ren Brücke

Am Mitt­woch, 8. Mai 2024, fin­det um 13.30 Uhr auf der Unte­ren Brücke eine Ver­an­stal­tung zum Geden­ken an das Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges vor 79 Jah­ren und in Erin­ne­rung an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus statt.

Die Gedenk­fei­er wird zusam­men mit Schü­le­rin­nen und Schü­lern des Franz-Lud­wig-Gym­na­si­ums, der Maria-Ward-Real­schu­le sowie der Hei­del­steig­schu­le gestal­tet. Gedenk­wor­te spre­chen Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und der SPD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Heinz Kuntke.

Außer­dem betei­li­gen sich die „Omas gegen Rechts“ und Schau­spie­ler Ste­phan Ull­rich vom ETA-Hoff­mann-Thea­ter mit Bei­trä­gen an der Gedenk­fei­er. Anschlie­ßend wer­den Krän­ze niedergelegt.

Die Bevöl­ke­rung ist zu der Gedenk­fei­er herz­lich ein­ge­la­den. Wäh­rend der Gedenk­ver­an­stal­tung ist der Durch­gang über die Brücke für Pas­san­ten nicht möglich.