Schnel­le Reak­ti­on und Zusam­men­ar­beit: Gemein­sa­mer Ein­satz an der Anschluss­stel­le Bai­er­s­dorf Nord

Gemein­sam mit der Poli­zei und dem Ret­tungs­dienst wur­de die Feu­er­wehr Buben­reuth am 05.05.2024 um 14:00 Uhr durch die ILS Nürn­berg alar­miert. Grund hier­für war ein E‑Call zu einem ver­meint­li­chen Ver­kehrs­un­fall an der Abzwei­gung Möh­ren­dorf Rich­tung Bai­er­s­dorf auf der ST2244. Trotz inten­si­ver Suche konn­te an der ange­ge­be­nen Ein­satz­stel­le kein Unfall fest­ge­stellt wer­den. Doch dank einer wei­te­ren Mel­dung, die den Unfall­ort an der Anschluss­stel­le Bai­er­s­dorf Nord ver­or­te­te, konn­te schnell reagiert werden.

Die anwe­sen­den Ein­satz­kräf­te aus Buben­reuth bega­ben sich unver­züg­lich zur neu­en Ein­satz­stel­le und alar­mier­ten gleich­zei­tig die Feu­er­weh­ren Wel­ler­stadt und Bai­er­s­dorf nach. Vor Ort bot sich ein Bild von zwei ver­un­fall­ten Fahr­zeu­gen mit zwei leicht ver­letz­ten Per­so­nen. Sofort über­nahm der Ret­tungs­dienst die Ver­sor­gung der Ver­letz­ten und brach­te sie in ein nahe­ge­le­ge­nes Krankenhaus.

Die beschä­dig­ten Fahr­zeu­ge muss­ten von Abschlepp­dien­sten gebor­gen wer­den. Die Feu­er­wehr Buben­reuth sorg­te für den Brand­schutz und sicher­te die Stra­ße wäh­rend der gesam­ten Ret­tungs­ar­bei­ten voll­stän­dig ab.

Nach­dem die Feu­er­wehr Wel­ler­stadt an der Ein­satz­stel­le ein­ge­trof­fen war, konn­ten die Kräf­te aus Buben­reuth die Ein­satz­stel­le an den ört­lich zustän­di­gen Ein­satz­lei­ter über­ge­ben und wie­der ein­rücken. Durch die Wel­ler­städ­ter Kame­ra­den wur­de die Unfall­stel­le wei­ter abge­si­chert, bis die Auf­räum­ar­bei­ten abge­schlos­sen waren.

Jochen Schu­ster, Pres­se­stel­le KFV Erlan­gen-Höch­stadt e. V.