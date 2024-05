In einem vom Roten Kreuz und der Gemein­de Michel­au aus­ge­rich­te­ten Ehrungs­abend wur­den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich beim Blut­spen­den ver­dient gemacht haben, mit einer Urkun­de und einem Abzei­chen der BRK-Prä­si­den­tin Ange­li­ka Schorer aus­ge­zeich­net. Nach den Wor­ten der Stell­ver­tre­ten­den BRK-Kreis­vor­sit­zen­den Rose­ma­rie Göh­ring stel­len Men­schen mit ihrer Blut­spen­de das Wich­tig­ste von sich, näm­lich ein Stück ihrer Gesund­heit, für ande­re Men­schen zur Ver­fü­gung. Damit sei das Blut­spen­den in der Gesell­schaft eine geleb­te Solidarität.

1. Bür­ger­mei­ster Jochen Weber freu­te sich über das gro­ße Enga­ge­ment aus der Bür­ger­schaft sei­ner Gemein­de, zeig­te sich sicht­lich beein­druckt von den Lei­stun­gen und dank­te im Namen des gesam­ten Gemein­de­ra­tes. Wie BRK-Kreis­ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Petrak aus­führ­te, stel­le die Über­rei­chung einer Urkun­de mit einem Geschenk ledig­lich ein klei­nes Zei­chen des Dan­kes dar und kön­ne nicht das auf­wie­gen, was die enga­gier­ten Men­schen zum Teil über vie­le Jah­re gelei­stet haben. Die Anzahl der aus­zu­zeich­nen­den Blut­spen­den rei­che von 50 bis immer­hin 175 Blut­spen­den. Sol­che beein­drucken­den Zah­len errei­che man nur über Jahr­zehn­te. Erfreu­lich sei auch die Ent­wick­lung der Zah­len im Gemein­de­ge­biet Michel­au. Wur­den im Jahr 2022 ins­ge­samt 232 Blut­spen­den regi­striert, so konn­ten im Jahr 2023 immer­hin 409 Blut­spen­den in Michel­au ver­zeich­net wer­den, was einer Stei­ge­rung von rund 75 % entspricht.

In die­sem Zusam­men­hang wur­de auch das Enga­ge­ment der ehren­amt­lich Akti­ven her­vor­ge­ru­fen, die sich um die Orga­ni­sa­ti­on der Blut­spen­de-Aktio­nen küm­mer­ten. Tho­mas Petrak wört­lich: „Die Hel­fe­rin­nen und Hel­fer sor­gen für eine posi­ti­ve Stim­mung bei den Ter­mi­nen, so dass von einer fami­liä­ren Atmo­sphä­re gespro­chen wer­den kann.“ Abschlie­ßend dank­te er der Gemein­de Michel­au, die seit vie­len Jah­ren zu einem gemein­sa­men Essen ein­lädt und so die Wert­schät­zung für die enga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum Aus­druck bringt.

Geehrt wur­den