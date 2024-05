Bay­ern­werk und Regie­rung von Ober­fran­ken suchen vor­bild­haf­te Projekte

Bewer­bungs­pha­se läuft bis 15. Mai – ins­ge­samt 10.000 Euro Preisgeld

Enga­ge­ment und Ein­satz: Mit dem Bür­ger­en­er­gie­preis zeich­net die Bay­ern­werk Netz GmbH (Bay­ern­werk) in Koope­ra­ti­on mit der Regie­rung von Ober­fran­ken beson­de­re Ener­gie-Pro­jek­te aus. Die Bewer­bungs­pha­se für den dies­jäh­ri­gen Preis läuft bereits und endet am 15. Mai.

Ver­ei­ne, Schu­len, Kin­der­gär­ten, aber auch Pri­vat­per­so­nen kön­nen bis dahin ihre Pro­jek­te ein­rei­chen. „Wir brau­chen Men­schen, die sich lei­den­schaft­lich für die Ener­gie-Zukunft ein­set­zen. Mit dem Preis zeich­nen wir Enga­ge­ment und Pro­jek­te aus, die zei­gen, dass jeder einen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de lei­sten kann“, sagt Mar­kus Lec­zycki, der beim Bay­ern­werk die Part­ner­schaf­ten mit den baye­ri­schen Kom­mu­nen verantwortet.

Vom Schul­pro­jekt bis zum Unverpacktladen

„Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die mit ihren Ideen ande­re inspi­rie­ren und neue Wege auf­zei­gen, sind die Vor­bil­der, die wir suchen. Machen Sie mit und zei­gen Sie, wie Sie die Ener­gie-Zukunft mit­ge­stal­ten“, ermu­tigt Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid. Denn mit dem Bür­ger­en­er­gie­preis wird Enga­ge­ment für Ener­gie­ef­fi­zi­enz, Umwelt­schutz oder auch die Scho­nung knap­per Res­sour­cen belohnt. Die Band­brei­te mög­li­cher Pro­jek­te ist groß.

Bei­spie­le sind schu­li­sche Pro­jek­te für mehr Ener­gie­be­wusst­sein oder auch die umfang­rei­che ener­ge­ti­sche Sanie­rung des eige­nen Hau­ses. Einer der Preis­trä­ger aus dem letz­ten Jahr war zum Bei­spiel ein Ver­ein, der einen Unver­packt­la­den betreibt und dar­über hin­aus Bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen zur kli­ma­be­wuss­ten Lebens­füh­rung anbietet.

Bewer­bung und Infor­ma­tio­nen online

Im Inter­net unter www​.bay​ern​werk​.de/​b​u​e​r​g​e​r​e​n​e​r​g​i​e​p​r​eis kön­nen sich Inter­es­sier­te für den Bür­ger­en­er­gie­preis bewer­ben. Dort gibt es auch wei­te­re Infor­ma­tio­nen wie Teil­nah­me­be­din­gun­gen oder Vide­os der Sie­ger aus dem Vor­jahr. Alle Bewer­ber, die bis zum 15. Mai 2024 ihre Pro­jek­te ein­rei­chen, neh­men in die­ser Bewer­bungs­run­de teil; spä­ter ein­ge­hen­de Bewer­bun­gen berück­sich­tigt das Bay­ern­werk im Folgejahr.

Die Preis­trä­ger wer­den durch eine Fach­ju­ry benannt, die auch die Höhe des Preis­gel­des für das jewei­li­ge Pro­jekt fest­legt. Ins­ge­samt tei­len sich die Gewin­ner dabei ein Preis­geld von 10.000 Euro. Fra­gen zum Bewer­bungs­ver­fah­ren beant­wor­tet die Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che des Bay­ern­werks, Annet­te Vogel, Tele­fon 09 21–2 85–20 82, annette.​vogel@​bayernwerk.​de

