Sim­sa­la­bim!

Auf sou­ve­rä­ne Art und Wei­se haben die Bam­berg Bas­kets ihr Aus­wärts­spiel des 32. Spiel­tags in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga bei den HAKRO Mer­lins Crails­heim gewon­nen. Mit vol­ler Ener­gie und dem rich­ti­gen Fokus war das Team von Head Coach Arne Wolt­mann die Par­tie in der Are­na Hohen­lo­he ange­gan­gen und hol­te sich am Ende mit 109:82 (54:40) einen abso­lut ver­dien­ten Start-Ziel-Sieg. Die ins­ge­samt 28 Bam­ber­ger Assists unter­stri­chen die geschlos­se­ne Mann­schafts­lei­stung des Teams aus Freak City, in dem vor 2.525 Zuschau­ern gleich fünf Bas­kets-Spie­ler zwei­stel­lig punk­te­ten. Erfolg­reich­ster Punk­te­samm­ler war Justin Gray mit 21 Zäh­lern. Filip Sta­nić brach­te es in sei­nem Team mit 17 Punk­ten und 8 Rebounds auf die beste Effek­ti­vi­tät (24). Auf­fäl­lig­ster Akteur der Mer­lins war Rou­ti­nier Trem­mell Darden mit 9 Punk­ten und 11 Rebounds.

Justin Gray: