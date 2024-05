Zehn­tau­sen­de Besu­cher sor­gen für gran­dio­se Stimmung

Bei der Braue­rei Gebr. Mais­el blickt man zurück auf ein erfolg­rei­ches Maisel’s Weiss­bier­fest. Bei frei­em Ein­tritt erfreu­ten sich Ein­hei­mi­sche und aus ganz Deutsch­land ange­rei­ste Weiß­bier-Fans bei Kon­zer­ten von Topacts wie SNAP!, Juli und Max Gie­sin­ger. Mit Tank­bier auf dem gesam­ten Fest­ge­län­de gab es in die­sem Jahr eine beson­de­re Neuerung.

Für vier Tage war das Fest­ge­län­de der Fami­li­en­braue­rei Mais­el Anlauf­punkt für Jung und Alt. Bei frei­em Ein­tritt fei­er­ten die Gäste in der Fest­hal­le bei spek­ta­ku­lä­ren Kon­zer­ten zu Pop- und Mal­le-Hits und lie­ßen die Songs der 90er-Jah­re wie­der auf­le­ben. Auch kuli­na­risch war auf Maisel’s Weiss­bier­fest eini­ges gebo­ten. Mit Maisel’s Wei­sse in fünf Sor­ten waren alle bier­dur­sti­gen Gäste bestens ver­sorgt. Neu war die Ver­sor­gung aller Schank­stel­len mit Tank­bier: Durch auf­wen­di­ge Logi­stik und mit­hil­fe von ins­ge­samt 400 Meter extra ver­leg­ten Bier­lei­tun­gen lief Maisel’s Wei­sse Ori­gi­nal direkt aus dem Tank durch den Zapf­hahn in die Weiß­bier­glä­ser – und sorg­te so für schnel­len Bier­ge­nuss. Die läng­ste Bar Bay­reuths war in die­sem Jahr sogar noch ein wenig län­ger: An 65 Metern The­ke gab es für die Besu­cher lecke­re Maisel’s Wei­sse Cock­tails, auch alkoholfrei.

Abwechs­lungs­rei­ches Musik­pro­gramm an vier Festtagen

Als am Don­ners­tag­abend das 34. Maisel’s Weiss­bier­fest zum ersten Mal sei­ne Tore öff­ne­te, ström­te das Fei­er­volk schon früh auf das Fest­ge­län­de, um den Beginn der Uni-Fête ein­zu­läu­ten. Das Gip­fel­stür­mer DJ Team heiz­te der Men­ge ordent­lich ein, bevor Mal­lor­ca-Grö­ße Ikke Hüft­gold die Weiß­bier-Hal­le zum Beben brachte.

Die 90s-Night am Frei­tag mach­te ihrem Namen alle Ehre: Zu Beginn sorg­te DJ Jonas Taub­mann für gran­dio­se Stim­mung, bevor er dann mit Mr. Pre­si­dent aka Lay­Zee an einen ech­ten Star des Jahr­zehnts über­gab. Anschlie­ßend gaben Cul­tu­re Beat ihre Hits zum Besten und boten den Besu­chern ein wei­te­res High­light. Mit beein­drucken­der Per­for­mance sorg­ten SNAP! für das gro­ße Finale.

Bereits am Sams­tag­nach­mit­tag läu­te­te Flash­back mit Klas­si­kern aus Pop und Rock den drit­ten Fest­tag im Fest­zelt ein. Danach ging es in die Fest­hal­le, wo Xplo­si­on das Publi­kum mit dem per­fek­ten Musik­mix auf zwei Grö­ßen der deut­schen Musik­land­schaft vor­be­rei­te­te. Die Band Juli sorg­te im wahr­sten Sin­ne für eine „Gei­le Zeit“, bevor dann Max Gie­sin­ger mühe­los an die Stim­mung anknüpf­te, indem er zwar nicht für „80 Mil­lio­nen“, aber doch für meh­re­re tau­send Besu­cher sang und eine fan­ta­sti­sche Show ablieferte.

Gewohnt sport­lich wur­de es am Sonn­tag, als mit mehr als 4.100 Läu­fe­rin­nen und Läu­fern eine neue Rekord-Teil­neh­mer­zahl beim 19. Maisel’s Fun­Run erreicht wer­den konn­te. Auf den ver­schie­de­nen Distan­zen von Halb­ma­ra­thon, 10- und 5‑Ki­lo­me­ter-Lauf sowie Kinder‑, Bam­bi­ni- und Zwer­gen­lauf konn­ten sich Groß und Klein ordent­lich aus­po­wern. Als Beloh­nung war­te­te auf die erwach­se­nen Läu­fer die wohl­ver­dien­te Maisel’s Wei­sse Alko­hol­frei und eine kuli­na­ri­sche Stär­kung, wäh­rend die klein­sten Lauf­be­gei­ster­ten sich noch auf der Kin­der­spiel­stra­ße aus­to­ben konn­ten. Zum ersten Mal in die­sem Jahr hat­ten die Finis­her außer­dem die Mög­lich­keit, von sich ein 3D-Foto machen zu las­sen. Ab dem Nach­mit­tag begann dann mit den Good­lands mit Clas­sic Rock die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung. Für ein gebüh­ren­des Fest­fi­na­le sorg­ten in gewohn­ter Manier die Tro­g­lau­er mit ihrer Hea­vy Volxmusik.

„Unser Weiss­bier­fest ist immer eines der High­lights im Braue­rei­jahr – umso schö­ner ist es, wenn alles so rei­bungs­los klappt wie in die­sem Jahr. Unse­ren treu­en Maisel’s Wei­sse Fans möch­ten wir mit unse­rem Fest Dan­ke­schön sagen und ich glau­be, das ist uns mit den tol­len Kon­zer­ten und der gran­dio­sen Stim­mung defi­ni­tiv gelun­gen“, lässt Braue­rei­chef Jeff Mais­el das 34. Maisel’s Weiss­bier­fest Revue pas­sie­ren. „Nur durch ein enga­gier­tes Team lässt sich ein solch gro­ßes Fest auf die Bei­ne stel­len und ich bin sehr stolz dar­auf, dass vie­le unse­rer Mit­ar­bei­ten­den an den ver­schie­den­sten Ein­satz­be­rei­chen unter­stüt­zen, ob Schank­wa­gen oder Bier­mar­ken­ver­kauf. Das trägt zu einem gro­ßen Teil zur beson­de­ren Atmo­sphä­re auf dem Weiss­bier­fest bei.“