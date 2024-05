Mehr als 4.100 moti­vier­te Läu­fe­rin­nen und Läu­fer gin­gen bei der 19. Aus­ga­be des Maisel’s Fun­Run in Bay­reuth an den Start. Ange­feu­ert von unzäh­li­gen Zuschau­ern, Sam­ba- und Trom­mel­grup­pen ent­lang der Strecke wur­de der Lauf durch die Wag­ner­stadt zu einem unver­gess­li­chen Erleb­nis für die Sportler.

Dank fla­cher Strecken­füh­rung und fan­ta­sti­scher Stim­mung ist der Maisel’s Fun­Run in und um Bay­reuth bei Läu­fe­rin­nen und Läu­fern über­aus beliebt. So waren bereits Mona­te vor dem Lau­fe­vent alle Start­plät­ze für die drei Erwach­se­nen­di­stan­zen aus­ver­kauft. Auch die Kin­der­läu­fe erfreu­ten sich über gro­ßen Andrang, wodurch ein neu­er Rekord erreicht wer­den konn­te: Mehr als 4.100 Anmel­dun­gen gab es in der Geschich­te des Fun­Runs bis­her noch nie und sogar aus Nor­we­gen gin­gen Läu­fer an den Start.

Gro­ßer Spaß beim Fun­Run und Neue­rung im Zielbereich

Der Name Fun­Run kommt nicht von unge­fähr – vor allem der Spaß am gemein­sa­men Lau­fen steht beim all­jähr­li­chen Lau­fe­vent im Vor­der­grund. Die vie­len Zuschau­er und Sam­ba- und Trom­mel­grup­pen ent­lang der Strecke sorg­ten außer­dem für Stim­mung. Beflü­gelt vom Applaus kamen die Ath­le­ten oft mit per­sön­li­chen Best­zei­ten im Ziel an, wo die Mit­ar­bei­ten­den der ver­an­stal­ten­den Braue­rei Gebr. Mais­el schon mit einer Maisel’s Wei­sse Alko­hol­frei als erfri­schen­de Beloh­nung auf die Läu­fe­rin­nen und Läu­fer war­te­ten. Zum ersten Mal in die­sem Jahr gab es für alle Finis­her außer­dem die Mög­lich­keit, mit­hil­fe von pro­fes­sio­nel­lem Equip­ment ein 3D-Foto von sich machen zu las­sen. Alle Nach­wuchs­läu­fer hat­ten zudem gro­ße Freu­de an der Kin­der­spiel­stra­ße, die bis zum spä­ten Nach­mit­tag zum Spie­len einlud.

Zahl­rei­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer tru­gen zum Gelin­gen bei

Wo vie­le Läu­fer unter­wegs sind, da braucht es vie­le Hel­fe­rin­nen und Hel­fer – sowohl an den Ver­pfle­gungs­sta­tio­nen als auch sol­che, die für Sicher­heit an der Strecke sor­gen. Rund 300 Ehren­amt­li­che unter­stütz­ten in die­sem Jahr wie­der und mach­ten damit den Maisel’s Fun­Run über­haupt erst mög­lich. Außer­dem waren rund 200 Kräf­te von THW, Feu­er­wehr, BRK und Poli­zei im Einsatz.

Glück­wunsch an die Bestplatzierten

Sie­ger des Halb­ma­ra­thons durch Bay­reuth wur­de Finn Gro­ße-Free­se (SV Bay­reuth) mit einer Zeit von 1:11:41. Danach folg­te Felix Gün­ther (Lauf­team Bay­ern) mit 1:13:31. Der drit­te Platz ging an Chri­sti­an Zöll­ner (SV Bay­reuth) mit 1:14:29. Bei den Frau­en lag Lau­ra Mar­ti­nez (Team Ice­hou­se e.V.) mit einer Zeit von 1:23:04 auf der lan­gen Distanz vor­ne. Der zwei­te Platz ging an Fran­zis­ka Härtl (Poli­zei Ober­fran­ken) mit 1:25:25. Drit­te wur­de Elvi­ra Flur­schütz (SC Kem­mern) mit einer Zeit von 1:29:16.

Beim 10-Kilo­me­ter-Lauf hol­te Dani­el Weber (Uni Bay­reuth) mit 37:51 den ersten Platz. Ihm folg­te Dani­el Zieg­ler (Team Wie­sent-Chall­enge) mit 37:56 auf Platz zwei. Sascha Oester­reich (TV Plan­egg Krai­ling) erreich­te mit 38:26 den drit­ten Platz. Bei den Frau­en ging der Sieg mit einer Zeit von 40:56 an Anne­ka Döh­la (Mali­Crew e.V. / Team Main­au­en­lauf). Platz zwei erlief sich Hei­ke Ker­sten (W. Mark­graf GmbH & Co KG) mit 41:07. Lena Gold­fuß (Bike­S­port­Büh­ne Bay­reuth) beleg­te mit 43:51 den drit­ten Platz.

Beim 5‑Ki­lo­me­ter-Lauf kam Leon Stok­ham­mer (SV Bay­reuth) mit einer Zeit von 16:15 als Erster ins Ziel. Rang zwei erreich­te Dimit­ri Kolts­ov (Cybex GmbH) nach 16:26 Minu­ten. Platz drei ging an Luis Schulz (Pedal Par­ty Pas­sau) mit 16:30. Bei den Läu­fe­rin­nen erreich­te Vik­to­ri­ia Kol­chyk (Lem­berg 771) mit 16:50 Platz eins. Jen­ni­fer Hönicke (Ham­burg Run­ning) erreich­te nach einer Zeit von 17:20 das Ziel. Drit­te wur­de mit 18:31 Tina Grie­ger (NKD Laufteam).

Alle Ergeb­nis­se des 19. Maisel’s Fun­Run gibt es online: www​.mais​els​-fun​run​.de.