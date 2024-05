Der Prä­ven­ti­ve Haus­be­such des Senio­ren­am­tes der Stadt Bay­reuth bie­tet im Rah­men der Akti­ons­wo­che „Zu Hau­se daheim“ des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les eine Sprech­stun­de in der Städ­ti­schen Bür­ger­be­geg­nungs­stät­te, Am Sen­del­bach 1–3, Bay­reuth an. Sie fin­det am Don­ners­tag, 2. Mai, von 10 bis 12 Uhr, statt. Die Ansprech­part­ne­rin im Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth steht vor Ort für Fra­gen zu allen The­men des Alters zur Ver­fü­gung. Inter­es­sier­te kön­nen sich kosten­los und neu­tral über die zahl­rei­chen pro­fes­sio­nel­len und ehren­amt­li­chen Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te im Bay­reu­ther Hil­fe­netz­werk sowie über das The­ma Alter, Pfle­ge und Woh­nen bera­ten las­sen. Kon­takt: Anja Schlögl, Tele­fon 0921 25–1509, seniorenamt@​stadt.​bayreuth.​de.