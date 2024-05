Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass am Mitt­woch, 08.05.2024 in der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr in Schwab­thal eine Pro­blem­müll­samm­lung statt­fin­det. Die Sam­mel­stel­le befin­det sich am Orts­ein­gang von Frau­en­dorf kom­mend an der Uet­zin­ger Stra­ße. Der Ter­min kann von allen Land­kreis­bür­gern genutzt wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Pro­blem­müll­samm­lung sind unter www​.zaw​-coburg​.de zu finden.