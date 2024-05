Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Frei­tag, zwi­schen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr wur­de von einem schwar­zen VW Fox, der auf Höhe Gau­stadter Haupt­stra­ße 87 am Fahr­bahn­rand geparkt war, der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher ging flüch­tig. Die Poli­zei in Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se unter der Num­mer 0951/9129210.

BAM­BERG. Im Park­haus am Kli­ni­kum wur­de ein Pkw beschä­digt, der zwi­schen 13.17 Uhr und 21.49 Uhr am Frei­tag dort abge­stellt war. Die Hal­te­rin stell­te an der Bei­fah­rer­sei­te einen ca. 35 cm lan­gen Krat­zer fest. Der Scha­den wird auf 2000 Euro geschätzt. Hin­wei­se wer­den unter der Num­mer 0951/9129210 ent­ge­gen genommen.

BAM­BERG. Die Fah­re­rin eines schwar­zen Renault Clio stell­te beim Rei­fen­wech­sel fest, dass ihre hin­te­re Stoß­stan­ge und Fahr­zeug­sei­te ver­kratzt und ein­ge­dellt war. Es konn­te rekon­stru­iert wer­den, dass der Scha­den in geschätz­ter Höhe von ca. 3000 Euro bei einem Park­vor­gang in der Neu­erbstra­ße 20 am Frei­tag zwi­schen 11.40 Uhr und 18.00 Uhr ver­ur­sacht wor­den sein muss. Der Ver­ur­sa­cher ist unbe­kannt und flüch­tig. Die Poli­zei bit­tet unter der Ruf­num­mer 0951/9129210 um Zeugenhinweise.

BAM­BERG. Am Frei­tag, gegen 11.50 Uhr, stell­te eine 35-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Bam­berg ihren blau­en Nis­san Quas­h­qai am Rewe-Park­platz in der Würz­bur­ger Stra­ße ab. Als sie gegen 20.18 Uhr zu ihrem Fahr­zeug zurück kehr­te, war ihre lin­ke Fahr­zeug­sei­te kom­plett ein­ge­dellt. Der Scha­den bezif­fert sich auf min­de­stens 7000 Euro. Der Ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Num­mer 0951/9129210.

Drei­rad kippt um

BAM­BERG. Am Frei­tag um 16.50 Uhr kam es in der Kro­na­cher Stra­ße, Abzwei­gung zur Cobur­ger Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem BMW X 3 und einem Drei­rad. Der Fah­rer des Drei­rads fuhr ver­mut­lich zu schnell nach rechts in den engen Abzwei­gungs­ast zur Cobur­ger Stra­ße und kipp­te nach links in die Sei­te des bei Rot­licht ste­hen­den BMW. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand je ca. 10000 Euro Sach­scha­den. Der Fah­rer des Rol­lers war zunächst ein­ge­klemmt, wes­halb die Feu­er­wehr vor Ort war und absperr­te. Er erlitt eine Kopfplatzwunde.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Gegen 23.05 Uhr wur­de am Frei­tag der Fah­rer eines E‑Scooters ange­hal­ten und kon­trol­liert. Der 30-jäh­ri­ge war in der Zoll­ner­stra­ße unter­wegs. Er räum­te den Kon­sum von Can­na­bis ein und wur­de des­halb zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum nach Bam­berg gebracht, da der Ver­dacht einer Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit bestand.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

OBER­HAID. Auf dem Park­platz des ört­li­chen Net­to-Markts kam es am Don­ners­tag gegen 10:00 Uhr zu einer Unfall­flucht. Nach dem Ein­kau­fen hat­te der Geschä­dig­te eine Del­le in sei­ner Fah­rer­tü­re bemerkt, wel­che ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­stei­gen eines ande­ren Fah­rers ver­ur­sacht wur­de. Der Sach­scha­den wird auf etwa 500,- Euro geschätzt. Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Unfall geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In der Kapel­len­stra­ße wur­de am Frei­tag­abend ein 24 Jah­re alter Mann unter dem Ein­fluss von Can­na­bis beim Auto­fah­ren erwischt. Auf­grund ver­schie­de­ner dro­gen­ty­pi­scher Anzei­chen wur­de die Sub­stanz dann bei einem Schnell­test vor Ort nach­ge­wie­sen, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum erfolg­te. Auch wenn Besitz von Mari­hua­na mitt­ler­wei­le legal ist, muss der Mann nach sei­ner Fahrt nun mit einem Buß­geld von 500,- Euro und einem Fahr­ver­bot rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Fahr­rad­dieb­stahl

Igens­dorf. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de im Zeit­raum von 14:15 – 16:30 Uhr in einem Car­port eines frei­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Pet­ten­sie­del ein E‑Bike der Mar­ke Cube, Reac­tion Hybrid Pro, ent­wen­det. Das Fahr­rad war zuvor mit­tels eines Metall­falt­schlos­ses an ein wei­te­res Rad befe­stigt. Der oder die Täter durch­trenn­ten das mas­si­ve Siche­rungs­schloß offen­bar mit­tels eines Schnei­de­werk­zeu­ges und ent­wen­de­ten das weiß far­be­ne E‑Bike mit­samt befe­stig­ter Sat­tel­ta­sche und Uten­si­li­en. Das zwei­te Rad wur­de vor Ort zurück­ge­las­sen. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Die Poli­zei Eber­mann­stadt hat Ermitt­lun­gen wegen schwe­ren Dieb­stahls auf­ge­nom­men und erbit­tet Zeu­gen­hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09194/7388–0.

Fest­be­trieb am Walberlafest

Der Fest­be­trieb am Eröff­nungs­tag des Wal­ber­la­fe­stes ver­lief aus poli­zei­li­cher Sicht über­aus fried­lich und ohne beson­de­re Vorkommnisse.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen am Brand. Am Frei­tag gegen 09:30 Uhr wur­de ein 64-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer beob­ach­tet, wie er in der Bahn­hof­stra­ße gegen einen gepark­ten Pkw stieß. Auf­merk­sa­me Zeu­gen hin­ter­lie­ßen ihre Kon­takt­da­ten samt dem Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers, der dar­auf­hin ermit­telt wer­den konn­te. Ihn erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort. Der Sach­scha­den liegt ins­ge­samt bei ca. 8000 EUR.

Dieb­stäh­le

Hau­sen. Zwi­schen dem 24.04.2024 und dem 02.05.2024 wur­de in Wim­mel­bach ca. 1 Ster Brenn­holz am Wald­rand ent­wen­det. Soll­te hier jemand Beob­ach­tung hin­sicht­lich eines Holz­trans­por­tes gemacht haben, wird dar­um gebe­ten, sich bei der Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Forch­heim. Im Bereich der Kon­rad-Ott-Stra­ße wur­de gegen 13:15 Uhr ver­sucht ein ange­sperr­tes Fahr­rad zu ent­wen­den. Der bis­lang unbe­kann­te Täter war bereits dabei das vor­han­de­ne Fahr­rad­schloss auf­zu­fle­xen. Ein auf­merk­sa­mer Bür­ger sprach den Mann an, der dar­auf­hin die Flucht ergriff. Er hin­ter­ließ das beschä­dig­te Fahr­rad­schloss. Der Scha­den wird hier­bei auf ca. 100 EUR geschätzt. Hin­wei­se zur Ergrei­fung des Täters nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Gegen 04:00 Uhr am Sams­tag­mor­gen konn­te bei einem 45-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer wäh­rend einer Ver­kehrs­kon­trol­le in der Unte­ren Kel­ler­stra­ße ein Alko­hol­wert von 1,98 ‰ fest­ge­stellt wer­den. Neben der Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt folg­te eine Blut­ent­nah­me in einem Kli­ni­kum. Der Fah­rer hat sich nun wegen einer Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich zu verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

E‑Scooter ent­wen­det

Hoch­stadt a. Main. Am Frei­tag­mor­gen stell­te ein jun­ger Mann aus Marktz­euln sei­nen E‑Scooter unver­sperrt am Bahn­hof in Hoch­stadt a. Main ab. Als er mit­tags wie­der zurück kam, muss­te er fest­stel­len, dass sein Gefährt im Wert von 150,- Euro ent­wen­det wor­den war. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

VW Golf ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

Lich­ten­fels. Am Don­ners­tag­mit­tag stell­te ein Mann aus Röden­tal sei­nen schwar­zen VW Golf ord­nungs­ge­mäß auf einem Park­platz in der Robert-Koch-Stra­ße ab. Als er gegen 22:00 Uhr wie­der zu sei­nem Pkw kam, stell­te er fest, dass die­ser im Bereich der Fah­rer­tü­re ange­fah­ren wor­den war. Obwohl ein Sach­scha­den i.H.v. 2500,- Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­ter ent­wen­det Hand­ta­sche von Einkaufswagen

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mor­gen befand sich eine 78-jäh­ri­ge Frau aus Weid­hau­sen zum Ein­kau­fen in einem Ver­brau­cher­markt in der Robert-Koch-Stra­ße. Dabei häng­te sie ihre Hand­ta­sche an den Ein­kaufs­wa­gen. Nach dem Ein­kauf stell­te die Frau fest, dass die Tasche samt Inhalt durch einen Unbe­kann­ten ent­wen­det wor­den war. Neben dem übli­chen Inhalt befan­den sich auch 110,- Euro Bar­geld in der Hand­ta­sche. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­such­ter Ein­bruch in Sportheim

Lich­ten­fels. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag ver­such­ten Unbe­kann­te in das Sport­heim des FV Mistel­feld e.V. in der Leo-Veth-Stra­ße ein­zu­bre­chen. Hier­bei wur­den ein Holz­ver­schlag vor einem Fen­ster sowie einer Türe beschä­digt. Ins Inne­re gelang­ten der oder die Täter jedoch nicht. Es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 100,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Tätern nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels entgegen.

Aus­weich­ma­nö­ver mit Sachschaden

Weis­main. Am Frei­tag­mor­gen befuhr ein Nis­san-Fah­rer die Staats­stra­ße 2191 bei Weis­main. Dabei kam ihm laut eige­ner Aus­sa­ge ein gro­ßer blau­er Lkw mit­tig der Fahr­bahn ent­ge­gen, sodass er aus­wei­chen muss­te und mit sei­nem rech­ten Außen­spie­gel einen angren­zen­den Fel­sen tou­chier­te. Der Lkw-Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt jedoch unbe­hel­ligt fort, obwohl an dem wei­ßen Nis­san ein Sach­scha­den i.H.v. 1000,.- Euro ent­stand. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem blau­en Lkw nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels entgegen.