Wer mit Lebens­mit­teln umgeht, benö­tigt einen Nach­weis, dass er an einer soge­nann­ten Infek­ti­ons­schutz­be­leh­rung teil­ge­nom­men hat. Bis­lang konn­te man die­ses Gesund­heits­zeug­nis in einer Schu­lung erwer­ben, zu denen das Gesund­heits­amt am Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge alle zwei Wochen ein­ge­la­den hat. Und genau die­ser per­sön­li­che Ter­min ist ab sofort nicht mehr nötig: das Gesund­heits­zeug­nis kann jetzt ganz bequem von über­all auf der Welt und zu jeder Tages- und Nacht­zeit online erwor­ben werden.

„Die Bedie­nung ist denk­bar ein­fach“, erklärt Mai­ke Küff­ner, zustän­dig für die Digi­ta­li­sie­rung im Gesund­heits­amt. „Man mel­det sich über unse­re Home­page mit sei­nen Daten an und bekommt dann ver­schie­de­ne Vide­os zu sehen. Im Anschluss an jedes Video muss man Fra­gen beant­wor­ten. Sobald man sei­ne Klicks bei allen rich­ti­gen Ant­wor­ten gemacht hat, springt man zum näch­sten Video. Am Ende zahlt man eben­falls digi­tal bequem per Kre­dit­kar­te oder Giro­pay und kann im Anschluss sei­ne Beschei­ni­gung ein­fach her­un­ter­la­den und ausdrucken.“

Die Beleh­rung wird in meh­re­ren Spra­chen ange­bo­ten und kostet unver­än­dert 14 Euro. Der­zeit wer­den die Schu­lun­gen aber auch noch in Prä­senz ange­bo­ten, um auch Per­so­nen ohne Zugang zu Com­pu­ter und Smart­phone von die­sem The­ma nicht aus­zu­schlie­ßen. Für die Auf­fri­schung nach zwei Jah­ren sind auch wei­ter­hin die Arbeit­ge­be­rin oder der Arbeit­ge­ber zustän­dig, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

„Ich freue mich, dass es uns mehr und mehr gelingt mit digi­ta­len Ange­bo­ten unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern den All­tag zu erleich­tern“, sagt Land­rat Peter Berek. „Das digi­ta­le Gesund­heits­zeug­nis ist ein hilf­rei­ches Ange­bot für poten­ti­el­le Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mer in der Gastro­no­mie, weil es mög­li­cher­wei­se eine der Hür­den, dort einen Job anzu­neh­men, beseitigt.“

Hier der Link zur digi­ta­len Infek­ti­ons­schutz­be­leh­rung: https://​efa​.by​.nie​der​sach​sen​.de/​g​o​v​o​s​/​g​o​/​a​/​5​2​?​c​=bc.