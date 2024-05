Für alle, die sich für das The­ma Bier inter­es­sie­ren, bie­ten wir das belieb­te Bier-Diplom an. Der näch­ste Ter­min ist am Don­ners­tag, 2. Mai um 18 Uhr. Eine klei­ne Rei­se durch die Welt des Kaf­fees erle­ben Sie beim Kaf­fee­ta­sting am Sams­tag, 4. Mai um 11.00 Uhr. Für die Ver­an­stal­tun­gen ist eine vor­he­ri­ge Anmel­dung in der Tou­rist-Info unter Tele­fon 09242 456 oder per Mail an info@​goessweinstein.​de erfor­der­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Inter­net­sei­te www​.feri​en​zen​trum​-goes​s​wein​stein​.de.