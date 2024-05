Grü­ne aus Höch­stadt a.d. Aisch, dem Reg­nitz­grund, Her­zo­gen­au­rach und dem Erlan­ger Ober­land haben im „Kern­land der AfD“ in Thü­rin­gen für den dor­ti­gen Kreis­ver­band von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Wahl­kampf­un­ter­stüt­zung gelei­stet. Mit ihrem Ein­satz setz­ten sie in Kahla und Stadt­ro­da ein Zei­chen für Demo­kra­tie und Viel­falt. Die guten Kon­tak­te in den Kreis­ver­band Saa­le-Holz­land nutz­te das Team zum län­der­über­grei­fen­den Aus­tausch. Im August steht eine wei­te­re Akti­on im Part­ner­land­kreis des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt an.