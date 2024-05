„Wir haben mit Maria Krumm das Gesicht und Herz des Cobur­ger Städ­te­part­ner­schafts­ver­eins ver­lo­ren. Über 15 Jah­re lang hat Sie den Ver­ein mit Enga­ge­ment, Herz­blut und Lei­den­schaft geführt“, wür­digt Coburgs Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig, den Ein­satz der gelern­ten Thea­ter­päd­ago­gin für die inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen der Vestestadt.

„Egal ob in Eng­land, in Bel­gi­en, Ita­li­en, Frank­reich oder Ame­ri­ka, Maria Krumm hat­te beste Bezie­hung, Freund­schaf­ten und wur­de über­all geschätzt und ihre Arbeit für die Völ­ker­ver­stän­di­gung wert­ge­schätzt“, so der Ober­bür­ger­mei­ster weiter.

Die 74-jäh­ri­ge, die erst im letz­ten Jahr nach einer Sat­zungs­än­de­rung des Ver­eins den Posten der 1. Vor­sit­zen­den über­nom­men hat­te, nach­dem sie lan­ge Jah­re die Posi­ti­on der geschäfts­füh­ren­den Vor­sit­zen­den inne­hat­te, war der Motor der Ver­ei­ni­gung und orga­ni­sier­te uner­müd­lich unter­schied­lich­ste Aktionen.

„Ange­fan­gen von den Besu­chen in unse­ren Part­ner­städ­ten, Aus­flü­ge für die Mit­glie­der aber auch Aktio­nen zur Mit­glie­der­wer­bung, den Auf­tritt des Ver­eins auf dem Cobur­ger Weih­nachts­markt oder natür­lich auch die eher for­ma­li­sti­schen Jah­res­haupt­ver­samm­lun­gen, Maria stand mit gro­ßer Aus­dau­er an der Spit­ze und füll­te das Amt der Vor­sit­zen­den tat­kräf­tig mit Leben“, ergänzt der Städ­te­part­ner­schafts­be­auf­trag­te des Cobur­ger Stadt­ra­tes, Jür­gen Heeb.

Coburg unter­hält momen­tan fünf, zum Teil lang­jäh­ri­ge, Städ­te­part­ner­schaf­ten: Gais (Ita­li­en, seit 1971), Isle of Wight (Groß­bri­tan­ni­en, seit 1983), Ouden­aar­de (Bel­gi­en, seit 1972), Niort (Frank­reich, seit 1974) und Tole­do (USA, seit 2019). „Dass alle unse­re Part­ner­schaf­ten leben­di­ge, geleb­te Bezie­hun­gen sind, durch die grenz­über­grei­fend in den Jah­ren vie­le Freund­schaf­ten ent­stan­den sind, ist nicht zuletzt ein Ver­dienst des Städ­te­part­ner­schafts­ver­eins und damit auch der Vor­sit­zen­den Maria Krumm“, so Heeb.

„Die Tat­sa­che, dass sich Maria Krumm trotz ihrer schwe­ren Erkran­kung in der ver­gan­ge­nen Woche auf den Weg zum ersten Teil der Besu­che anläss­lich des 50. Jubi­lä­um unse­rer Part­ner­schaft ins fran­zö­si­sche Niort gemacht und tra­gi­scher Wei­se auf dem Weg ver­stor­ben ist, zeigt ihren Ein­satz – gera­de für die euro­päi­sche Idee. Maria war Euro­päe­rin aus Über­zeu­gung und mit gan­zem Her­zen. Die Stadt Coburg bedankt sich tief beein­druckt vom Ein­satz für die Völ­ker­ver­stän­di­gung und wird das Andenken an Maria Krumm in Ehren hal­ten“, so Ober­bür­ger­mei­ster Sau­er­teig abschließend.