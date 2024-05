Nischen­kul­tur aus regio­na­lem Bio-Anbau

Die Vege­ta­ti­ons­pe­ri­ode ist in vol­lem Gan­ge und offen­bart neben einer Viel­zahl von Pflan­zen­ar­ten auch eine bemer­kens­wer­te land­wirt­schaft­li­che Nischen­kul­tur: Küm­mel. Im nörd­li­chen Land­kreis haben sich eini­ge Land­wir­te zusam­men­ge­schlos­sen und inte­grie­ren den aro­ma­ti­schen Bio-Küm­mel in ihre Frucht­fol­gen. Beson­ders im öko­lo­gi­schen Anbau eröff­nen sich durch sol­che Nischen­pro­duk­te lang­fri­sti­ge Erfolgs­chan­cen, die gleich­zei­tig die Anbau­viel­falt in der regio­na­len Acker­land­schaft bereichern.

Wich­tig ist hier­bei, eine idea­ler­wei­se in der Regi­on vor­han­de­nen Absatz­markt zu bedie­nen. Für eine Pla­nung der näch­sten Jah­re kamen Bio-Erzeu­ger aus dem Land­kreis Bam­berg mit der Öko-Modell­re­gi­on zusam­men, um sich über den Anbau aus­zu­tau­schen und den wei­te­ren Anbau­be­darf abzu­stim­men. Begin­nend mit der ersten Ern­te im Jahr 2016 durch Natur­land-Erzeu­ger Ste­fan Brehm aus Königs­feld hat sich mitt­ler­wei­le eine klei­ne Grup­pe for­miert, die gemein­sam knapp 10 Hekt­ar Bio-Küm­mel anbaut. Der Markt für die­se Spe­zi­al­kul­tur ist äußerst sen­si­bel und der Anbau sowie die anschlie­ßen­de Ern­te und Auf­be­rei­tung sind fehleranfällig.

Küm­mel wird zwei­jäh­rig ange­baut. Das heißt, eine Blü­te und Ern­te erfolgt im zwei­ten Anbau­jahr. Im ersten Jahr erfolgt die gemein­sa­me Aus­saat von Küm­mel und Som­mer­ger­ste in Misch­kul­tur. Bis zur Ern­te der Ger­ste im Som­mer blei­ben die Küm­mel­pflan­zen als Unter­saat im Bestand und ent­wickeln sich nach der Getrei­de­ern­te. Nach der Über­win­te­rung legen die Pflan­zen mit dem Wachs­tum im April los und kom­men im Juli in die Ernte.

Der Groß­teil der erzeug­ten Men­ge der loka­len Bio-Erzeu­ger­grup­pe wird an die Bur­ge­bra­cher Bio-Bäcke­rei Post­ler und klei­ne­re Brot­back­stu­ben oder Hof­lä­den gelie­fert. Zu kau­fen gibt es den regio­na­len Bio-Küm­mel aus dem Bam­ber­ger Land auch am Stand des Koope­ra­ti­ons­part­ners Bio­land­hof Mer­kels beim Ener­gie- und Nach­hal­tig­keits­tag „Fair­ta­stisch“ im Bau­ern­mu­se­um Frens­dorf am kom­men­den Sonn­tag, 5. Mai 2024.