Groß­ar­ti­ge Nach­rich­ten aus Frank­furt: der Wey­er­mann® Rum sowie der Wey­er­mann® Dop­pel­wa­chol­der wur­den bei der dies­jäh­ri­gen Frank­furt Inter­na­tio­nal Spi­rits Tro­phy mit Gold ausgezeichnet!

In der Wett­be­werbs­ka­te­go­rie „Rum“ setz­te sich der Wey­er­mann® fass­ge­reif­te Rum gegen sei­ne Kon­kur­ren­ten durch. Die­se wun­der­ba­re Krea­ti­on bezau­bert mit sei­nem aus­ge­wo­ge­nen Aro­ma­pro­fil. Wäh­rend in der Nase fruch­ti­ge Noten von Ana­nas und Bana­ne domi­nie­ren, ver­ei­nen sich im Gau­men die­se tro­pi­schen Ein­flüs­se mit dezen­tem Kara­mell und einem Hauch Scho­ko­la­de. Bis zu sei­ner Voll­endung reif­te der Wey­er­mann® Rum zwei Jah­re lang in aus­ge­wähl­ten Rot­wein­fäs­sern im Wey­er­mann® Barrelroom.

Die zwei­te gold­prä­mier­te Edel­spi­ri­tuo­se aus dem Hau­se Wey­er­mann®, ist der Wey­er­mann® Dop­pel­wach­hol­der. Destil­liert auf einer kup­fer­nen Brenn­bla­se aus hand­ver­le­se­nen, hoch­aro­ma­ti­schen Wachol­der­bee­ren, prä­sen­tiert sich ein fruch­tig aus­ge­präg­ter Wachol­der mit mil­dem Abgang.

Die Frank­furt Inter­na­tio­nal Spi­rits Tro­phy ist ein gro­ßer und bedeu­ten­der inter­na­tio­na­ler Wett­be­werb in Deutsch­land. Mit mehr als 720 ver­ko­ste­ten Spi­ri­tuo­sen in 2024 stellt die Spi­rits Tro­phy eine der wich­tig­sten Ver­ko­stun­gen der Bran­che dar und bie­tet mit 154 Kate­go­rien eine brei­te Selek­ti­on, die der Viel­falt der Spi­ri­tuo­sen in der gan­zen Welt Rech­nung trägt. Die Bewer­tung der Spi­ri­tuo­sen erfolg­te durch eine inter­na­tio­nal besetz­te Jury aus Exper­tIn­nen und Ken­nern der Bran­che sowie aus erfah­re­nen Ama­teu­ren, die stell­ver­tre­tend für den Ver­brau­cher stehen.