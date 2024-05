Kann der Jahn nachlegen?

Am Sams­tag um 15.00h gastiert der Jahn beim SV Mitterteich.

Der SV Mit­ter­teich ver­lor sein Nach­hol­spiel am 1.Maifeiertag gegen den SC Groß­schwar­zen­lo­he zu Hau­se mit 1–2.

Die Mann­schaft von Fran­ti­sek Ned­ba­ly kann rech­ne­risch noch nicht für die kom­men­de Lan­des­li­ga­spiel­zeit pla­nen. Die Mann­schaft aus dem Stift­land wird somit alles in die Waag­scha­le wer­fen, um den Klas­sen­er­halt per­fekt zu machen.

Der Jahn will nach dem ersten Heim­erfolg auf neu­er Spiel­stät­te, beim SV Mit­ter­teich nach­le­gen und den drit­ten Drei­er in Serie eintüten.

„Der erste Heim­sieg in die­sem Jahr hat gut­ge­tan. Der Monat April war mit drei Sie­gen sehr ordent­lich und die Jungs haben sich somit aller Sor­gen ent­le­digt. Ger­ne wol­len wir am Sams­tag nach­le­gen und den drit­ten Drei­er am Stück holen. Dies wird aber alles ande­re als ein­fach, denn der Geg­ner benö­tigt rech­ne­risch noch den ein oder ande­ren Zäh­ler. Es ist immer eine gro­ße Her­aus­for­de­rung in Mit­ter­teich zu kicken. Somit heißt es den Trend der letz­ten Wochen auf­recht­erhal­ten und wei­ter­hin gie­rig zu sein, die Sai­son mit einem guten Gefühl zu Ende zu spie­len.“, so Hol­ger Denz­ler, der sport­li­che Lei­ter des Jahn.