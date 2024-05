Das Pro­jekt „MEN­TOR – die Leselern­hel­fer – Lese­re­gi­on Kulm­bach“ wächst und wächst. Im aktu­el­len Schul­jahr unter­stüt­zen 107 Lese­men­to­rin­nen und Lese­men­to­ren an 19 Schu­len die 130 Lese­kin­der, indem sie im 1:1‑Prinzip in den wöchent­li­chen Lese­stun­den die Freu­de am Lesen steigern.

Bei einer Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tung für Men­to­rin­nen und Men­to­ren kürz­lich im Land­rats­amt zum The­ma „Digi­ta­les Lesen“ war die Freu­de groß, dass der Rota­ry Club Kulm­bach e.V. das erfolg­rei­che Lese­för­der­pro­jekt aus dem Erlös sei­ner Advents­ka­len­der­ak­ti­on 2023 mit einem Betrag von 2.000 Euro unter­stützt. Der Vor­sit­zen­de des Rota­ry Hilfs­werks Kulm­bach e.V., Horst Hohen­ner – selbst Lese­men­tor an der Schu­le in Main­leus – über­gab an Land­rat Klaus Peter Söll­ner sym­bo­lisch einen Scheck.

Der Land­rat bedank­te sich für die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung und beton­te, wie wert­voll das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment der Lese­men­to­rin­nen und Lese­men­to­ren sei. Mit dem Geld­be­trag kann in die­sem Jahr eine Wei­ter­ent­wick­lungs­idee inner­halb des Pro­jekts umge­setzt wer­den. Dazu wer­den der­zeit die Leselern­hel­fer fit gemacht im Umgang mit Tablets, die extra beschafft wur­den und künf­tig an jeder Schu­le ergän­zend zu ana­lo­gen Medi­en in den Lese­stun­den ein­ge­setzt wer­den kön­nen. Zu die­sem Zweck sind auf den Gerä­ten aus­ge­wähl­te Apps instal­liert, die in der Regel auf ana­lo­gem Lese­stoff auf­bau­en und mit ihren digi­ta­len Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten ver­tie­fend ein­ge­setzt wer­den können.

Alle Lese­men­to­ren waren sich nach der Fort­bil­dung zum „Digi­ta­len Lesen“ einig: „Wir kön­nen nun das Beste aus zwei Wel­ten ver­bin­den, weil sich ana­lo­ge und digi­ta­le Medi­en sehr gut mit­ein­an­der kom­bi­nie­ren las­sen. Für unse­re Lese­kin­der ist der Ein­satz der neu­en Tablets durch­aus ein zusätz­li­cher Anreiz zur Stei­ge­rung der Lese­freu­de, aber es gehört natür­lich auch dazu, den Ein­satz der Gerä­te ver­ant­wor­tungs­be­wusst und dosiert zu steuern.“

Neben der Spen­de durch den Rota­ry Club Kulm­bach wird die Beschaf­fung von 20 Tablets und die Schu­lung der Frei­wil­li­gen im Umgang mit den Gerä­ten durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les mit 16.000 Euro im Rah­men Pro­jekts „eins:eins Paten­schaf­ten“ gefördert.