„Schokominza“-Familien-Aktionstag in Pegnitz

Am 17.05 ist es wie­der soweit. Wir öff­nen unse­re Türen im Domi­no in der Schmied­peunt 11, 91257 Peg­nitz. Ab 15.00 h bis 18.00 Uhr heisst es wie­der Are­na frei für Spiel, Spass und Akti­on für die gan­ze Fami­lie. Das Team von Scho­ko­min­za hat sich wie­der eini­ges ein­fal­len las­sen, so das für Fami­li­en, für Kin­der von 3 bis 10 Jah­ren, Span­nung und Unter­hal­tung erwar­tet wer­den kann. Wenn das Wet­ter mit­spielt wer­den wir dies­mal drau­ssen im Pfarr­gar­ten unse­re Aktio­nen haben und natür­lich wird es auch wie­der einen Input für die gan­ze Fami­lie geben. Fürs leib­li­che Wohl ist eben­so gesorgt, den neben Kaf­fee und Tee und Kalt­ge­trän­ke wird es auch die legen­dä­ren US-Waf­feln geben. Dafür ste­hen die „Wal­ters“, unse­re bewähr­ten Waf­fel­kö­che. Wir laden herz­lich dazu ein.