Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Rad­fah­rer stür­zen unter Alko­hol­ein­fluss und ver­let­zen sich

COBURG/EBERSDORF B. COBURG. Zu zwei Ver­kehrs­un­fäl­len mit gestürz­ten Rad­fah­rern wur­den Cobur­ger Poli­zi­sten am frü­hen Abend des 1. Mai an den Gold­berg­see in Neu­ses bei Coburg sowie in den Ebers­dor­fer Gemein­de­teil Frohn­lach geru­fen. Bei­de Rad­fah­rer stan­den unter Alkoholeinfluss.

Eine 71-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin stürz­te am Mitt­woch um 17.30 Uhr auf einem Schot­ter­weg am Gold­berg­see von ihrem Fahr­rad und zog sich eine Kopf­ver­let­zung zu. Ein Alko­test ergab einen Wert von 0,94 Promille.

Um 18.45 Uhr stürz­te ein 56-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg mit sei­nem Pedelec im Bereich des Frohn­la­cher Fuß­ball­sta­di­ons. Beim Sturz zog er sich eine Frak­tur und meh­re­re Schürf­wun­den zu. Bei dem E‑Bike-Fah­rer ergab ein Alko­test einen Wert von 1,06 Promille.

Inwie­weit in bei­den Fäl­len der Alko­hol unfall­ur­säch­lich war, ist aktu­ell Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen. Die bei­den Rad­fah­rer wur­den im Cobur­ger Kli­ni­kum ärzt­lich behan­delt. Der Sach­scha­den an den bei­den Fahr­rä­dern war jeweils gering. Ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer waren an den Unfäl­len nicht betei­ligt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men in bei­den Fäl­len einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten jeweils wegen Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

OHNE FAHR­ERLAUB­NIS – MIT ALKOHOL

Kro­nach – Bei der Fahr­zeug­kon­trol­le eines 38-jäh­ri­gen Man­nes konn­te die­ser kei­ne Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen. Dafür hat­te er reich­lich Alko­hol getrun­ken, so dass ein Atem­al­ko­hol­test posi­tiv aus­fiel. Der Mann muss sich jetzt wegen zwei Ver­kehrs­de­lik­ten verantworten.

AUTO­FAHRT UNTER DROGENEINFLUSS

Kro­nach – Bei einer 19-jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­re­rin konn­ten, bei einer Kon­trol­le, dro­gen­be­ding­te Kör­per­merk­ma­le fest­ge­stellt wer­den. Die jun­ge Dame wur­de posi­tiv auf Can­na­bis und Amphet­amin gete­stet. Es wird Anzei­ge erstattet.

ZIGA­RET­TEN­AU­TO­MAT GEWALT­SAM GEÖFFNET

Stein­wie­sen – Im Zeit­raum, vom 25.04 – 29.04.24, wur­de ein, in der Kro­na­cher Str. 1, ange­brach­ter Ziga­ret­ten­au­to­mat, von bis­lang unbe­kann­ten Täter, auf­ge­he­belt. Dabei ent­stand ein Gesamt­scha­den von 5000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se an die Poli­zei in Kro­nach, Tel.: 503 – 0

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ver­such­ter Dieb­stahl aus Container

Kulm­bach – In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 02.05.2024 wur­den die Beam­ten der Poli­zei Kulm­bach zur Kro­na­cher Stra­ße geru­fen. Dem Mit­tei­ler waren komi­sche Geräu­sche aus einem Con­tai­ner eines Elek­tro­mark­tes auf­ge­fal­len. Tat­säch­lich konn­te die Strei­fe einen Mann dar­in aus­fin­dig machen. Die­ser hat­te zudem 2 Mes­ser bei sich, ein Cut­ter­mes­ser griff­be­reit in einer Umhän­ge­ta­sche und ein Taschen­mes­ser am Schlüs­sel­bund. Es ent­stand kein Sach- und Entwendungsschaden.

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Kulm­bach – Am 01.05.2024 gegen 19 Uhr ereig­ne­te sich auf der Bay­reu­ther Stra­ße Ecke Wil­helm-Meuß­doerf­fer-Stra­ße ein Auf­fahr­un­fall. Die Fah­re­rin des auf­fah­ren­den Pkw über­sah die rote Ampel und kam nicht mehr recht­zei­tig zum Ste­hen. Die anfah­ren­de Strei­fe führ­te einen frei­wil­li­gen Atem­al­kohl­test durch und stell­te bei der Geschä­dig­ten einen Wert von 2,4 Pro­mil­le fest. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me stürz­te die Frau dann auch noch auf dem Geh­steig und zog sich eine stark blu­ten­de Wun­de am Fin­ger zu. Die Wun­de wur­de durch die Strei­fen­be­sat­zung erst­ver­sorgt und ein dazu geru­fe­ner Ret­tungs­wa­gen fuhr die Frau ins Kli­ni­kum. Der Sach­scha­den beträgt 13.000,– Euro.