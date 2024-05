Unter dem Titel „Brenn­punkt Euro­pa – was nun?“ laden der SPD-Orts­ver­ein Peg­nitz und der SPD-Kreis­ver­band Bay­reuth-Land am Sonn­tag, den 5. Mai, ab 10 Uhr zu einem poli­ti­schen Weiß­wurst­früh­schop­pen ins Schieß­haus Peg­nitz Am Zip­ser Berg 59 ein. In den Augen vie­ler Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erscheint Euro­pa als bür­ger­fern, als eine poli­ti­sche Instanz, die nur in Brüs­sel und Straß­burg statt­fin­det. Dabei fin­det Euro­pa in unse­rem All­tag statt, doch für vie­le eher unbe­wusst. Das Rei­sen ohne Grenz­kon­trol­len, die euro­päi­sche Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung, frei­er Waren­ver­kehr inner­halb der EU-Län­der sind nur eini­ge von vie­len Bei­spie­len für Euro­pa in unse­rem All­tag. Was macht Euro­pa aus? Wofür steht Euro­pa? Was macht Euro­pa für mich? Brau­chen wir die EU über­haupt noch? Dar­über soll gemein­sam mit dem Hofer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Jörg Nürn­ber­ger als Mit­glied des Euro­pa­aus­schus­ses des Deut­schen Bun­des­ta­ges und der Par­la­men­ta­ri­schen Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me aus Bay­reuth dis­ku­tiert wer­den. Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herz­lich dazu eingeladen.