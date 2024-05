Sai­son­hö­he­punkt für Baye­ri­sche Pool-Billardspieler

Am kom­men­den Wochen­en­de fin­den in Selb und Hof die Baye­ri­schen Pool-Bil­lard Mei­ster­schaf­ten der Her­ren, Senio­ren und Ladies statt. Am Sams­tag fal­len die Ent­schei­dun­gen in der Dis­zi­plin 9‑Ball und am Sonn­tag steht 10-Ball auf dem Programm.

Für die Akti­ven geht es nicht nur um Mei­ster­schafts­eh­ren in Bay­ern, viel­mehr wett­ei­fern die Sport­ler und Sport­le­rin­nen um die begehr­ten Start­plät­ze zur Deut­schen Mei­ster­schaft, die wie jedes Jahr im Novem­ber im hes­si­schen Bad Wil­dun­gen statt­fin­den wird.

In Hof spie­len die Senio­ren und Ladies im Magic 8 beim Aus­rich­ter SPC Hof. Am Start sind mit Dirk Schwe­des (SC Din­gol­fing) und Klaus Rich­ter (TV Schwein­heim-Aschaf­fen­burg) erfolg­rei­che Euro­pa­mei­ster­schafts- und Eurotourteilnehmer.

Mit Mar­kus Mes­sing­schla­ger (ABC Bam­berg), Tho­re Sönk­sen (ABC Bam­berg), Jür­gen Boden­stein (1. BC Selb) und Hans Voigt (1. BC Selb) gehen die besten, durch die Bezirks­mei­ster­schaft qua­li­fi­zier­ten Senio­ren aus Ober­fran­ken ins Rennen.

Star­te­rin bei den Ladies ist Eva Weiß­mann vom BSV Pegnitz.

Beim 1. BC Selb spie­len die besten 24 qua­li­fi­zier­ten baye­ri­schen Her­ren um Medail­len und Qua­li­plät­ze für Bad Wil­dun­gen. Als aus­sichts­reich­ste Teil­neh­mer gel­ten hier Johan­nes Halbin­ger aus Mem­min­gen, Oli­ver Hartl aus Roth in Mit­tel­fran­ken, Bene­dikt Hort aus Mar­tins­ried. Aber auch die ober­frän­ki­schen Teil­neh­mer Timo Veit vom 1. BC Selb (Heim­spiel!), und Chri­sti­an Zielon­ka aus Bam­berg, sowie Felix Bick vom SPC Hof, wol­len bei der Medail­len­ver­ga­be ein gewich­ti­ges Wört­chen mitreden.

Im Baye­ri­schen Bil­lard­ver­band sind über 5000 akti­ve Sport­le­rin­nen und Sport­ler in mehr als 100 Ver­ei­nen orga­ni­siert. Er orga­ni­siert in sei­nen Spiel­be­trie­ben neben den Ein­zel- auch Mann­schafts­mei­ster­schaf­ten in den Spiel­ar­ten Pool, Snoo­ker, Karam­bol und Novuss.

Die Pool-Mei­ster­schaft ver­spricht wie­der Bil­lard-Sport vom Fein­sten auf höch­stem Niveau. Über die Home­page des Bil­lard-Ver­ban­des https://​bil​lard​bay​ern​.de/ sind die Top­spie­le per Live­stream zu ver­fol­gen. Wer sich vor Ort von dem Spiel mit den bun­ten Kugeln ein Bild machen möch­te, ist als Zuschau­er ger­ne bei frei­em Ein­tritt willkommen.