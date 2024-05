Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum lädt ein zur ersten Musik­ver­an­stal­tung der im ver­gan­ge­nen Jahr eta­blier­ten Rei­he „Hum­boldt-Kon­zer­te 2024“. So fin­det am Sams­tag, 11. Mai 2024 um 19.00 Uhr ein Kam­mer­mu­sik­kon­zert mit der „Neu­en Nürn­ber­ger Rats­mu­sik“ unter der Lei­tung von Micha­el Lind­ner in der Ev.-Luth. Kir­che St. Micha­el in Wei­den­berg statt. Es han­delt sich um ein Ensem­ble pro­fes­sio­nel­ler Musi­ker aus den ver­schie­den­sten Gegen­den Deutsch­lands, das auf höch­stem Niveau musi­ziert. Neben Micha­el Lind­ner an der Trom­pe­te sind mit dabei Fab­ri­cio Cor­tas­sa (Trom­pe­te) und Lud­wig Reichl ( Orgel). Zu hören sind Wer­ke von unter ande­rem Vival­di, Biber und Fran­ce­schi­ni auf histo­ri­schen Instru­men­ten der Barock­zeit. Der Ein­tritt zu dem Kon­zert ist frei.