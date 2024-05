Das Müt­ter­ge­nesungs­werk führt in der Zeit vom 04.05.2024 ‑19.05.2024 sei­ne dies­jäh­ri­ge Haus-und Stra­ßen­samm­lung durch. „Jetzt ist Mama dran“ Unter die­sem Mot­to wer­den die Haus-und Stra­ßen­samm­lun­gen 2024 für das Müt­ter­ge­nesungs­werk ste­hen. „Jetzt ist Mama dran!“ Bewusst haben wir das Mot­to des dies­jäh­ri­gen Spen­den­auf­rufs zum

Mut­ter­tag gewählt. Im Übri­gen dür­fen sich enga­gier­te Väter mit gemeint füh­len. Wir wis­sen, dass die Kri­sen und Krie­ge die­ser Zeit groß sind und uns allen Sor­gen bereiten.

Den­noch soll­ten wir dabei nicht die­je­ni­gen ver­ges­sen, die jeden Tag dafür ein­tre­ten, dass unse­re Kin­der den­noch in Frie­den und sor­gen­frei auf­wach­sen kön­nen: die Eltern. Es freut mich, dass es auch immer mehr Väter sind, die sich gleich­be­rech­tigt in die Fami­li­en­ar­beit ein­brin­gen wol­len. Aber noch zeigt sich immer wie­der: Es sind wei­ter über­wie­gend Müt­ter, die die Haupt­last der Sor­ge­ar­beit tra­gen. Neben dem Beruf mana­gen sie uner­müd­lich das Familienleben—manchmal bis an den Rand der kör­per­li­chen und men­ta­len Belastungsgrenze.

Die Zah­len des Müt­ter­ge­nesungs­werks zei­gen: Der Bedarf an Kur­maß­nah­men ist unge­bro­chen hoch und seit der Pan­de­mie sogar stei­gend, die War­te­zei­ten auf zu weni­ge Kur­plät­ze sind län­ger denn je. Aber wir brau­chen die Müt­ter, Väter und pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen, denn sie sind ein wesent­li­ches Bin­de­glied unse­rer Gesell­schaft. Die Gesund­heit von Sor­ge­ar­bei­ten­den ist nicht ver­han­del­bar. Doch dafür braucht es Unter­stüt­zung. Setz­ten auch Sie mit Ihrer Spen­de ein akti­ves Zeichen

für die Wert­schät­zung von Sor­ge­ar­bei­ten­den. Sagen Sie Dan­ke! Unter­stüt­zen Sie die Arbeit des Müt­ter­ge­nesungs­wer­kes durch Ihren Bei­trag unter www​.muet​ter​ge​nesunqs​.de/​s​p​e​n​den.

Jeder Euro hilft! Schon 10 Euro ermög­li­chen einer ein­kom­mens­schwa­chen Mut­ter oder einem Vater und einem Kind einen erhol­sa­men Kurtag—ein Tag, der ohne finan­zi­el­le Hil­fe nicht mög­lich wäre. Las­sen Sie uns den Mut­ter­tag zum Anlass neh­men, um denen zur Sei­te zu ste­hen, die tag­täg­lich für ihre Lieb­sten da sind. Ihre Spen­de ist nicht nur ein Zei­chen der Wert­schät­zung für Müt­ter, Väter und pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, son­dern hilft ihnen auch ganz konkret!