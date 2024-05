Die Bay­reu­ther Was­ser­wacht setz­te erneut Maß­stä­be beim Bezirks­wett­be­werb Ober- und Mit­tel­fran­ken der Jugend

Am 13. und 14. April zeig­ten die Nach­wuchs­ta­len­te ihr Kön­nen in Erster Hil­fe, Ret­tungs­tech­ni­ken und natür­lich im Schwim­men, und das mit beein­drucken­dem Erfolg. Die Wett­kämp­fe in Lauf an der Peg­nitz waren geprägt von knap­pen Ent­schei­dun­gen, doch die Bay­reu­ther Mann­schaft bewies, dass sie zu den Besten gehört.

Die Betreue­rin­nen und Betreu­er Sophia Lugert, Mari­an Los­ke, Cari­na Hütt­ner, Danie­la Tytyk, Robert Mader und Miri­am Pfaf­fen­ber­ger zusam­men mit den Erste Hil­fe Aus­bil­dern Tho­mas Neu­bing und Tan­ja Peplau haben in den ver­gan­ge­nen Wochen uner­müd­lich mit den jun­gen Ath­le­ten trai­niert und sie auf die­sen Wett­be­werb vorbereitet.

In den ver­schie­de­nen Alters­stu­fen erziel­te Bay­reuth her­aus­ra­gen­de Plat­zie­run­gen: Die Alters­tu­fe 1 (8 bis 10 Jah­re) sicher­te sich den ersten Platz, wäh­rend die Alters­tu­fe 2 (11 bis 13 Jah­re) den vier­ten Platz erreich­te. In der Alters­tu­fe 3 (14 bis 16 Jah­re) erkämpf­te sich das Team einen ver­dien­ten zwei­ten Platz.

Die­se Erfol­ge bedeu­ten, dass die Teams der Alters­tu­fen 1 und 3 sich nun für den Lan­des­wett­be­werb qua­li­fi­ziert haben, der vom 3. bis 5. Mai in Berg bei Neu­markt i.d. Ober­pfalz statt­fin­den wird.

Die Bay­reu­ther Was­ser­wacht hat erneut bewie­sen, dass sie zu den füh­ren­den Kräf­ten im Ret­tungs­sport gehört.

Die Was­ser­wacht Ortgs­rup­pe Bay­reuth und der BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth sind stolz auf unse­re talen­tier­ten Nach­wuchs­schwim­me­rin­nen und ‑schwim­mer und freu­en uns auf wei­te­re Erfol­ge beim Landeswettbewerb.