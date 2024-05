Am Sams­tag den 27. April fand in Wies­au bei Son­nen­schein, aber küh­lem Wind der tra­di­tio­nel­le Wer­fer­tag statt, zu dem 123 Athlet:innen aus 21 Ver­ei­nen ange­tre­ten sind. Die Wer­fer der Trai­nings­grup­pe des UAC Kulmbach/​TSV Stadt­stein­ach waren mit 10 Per­so­nen aller Alters­klas­sen vertreten.

Neben erfah­re­nen Ath­le­ten waren in den jüng­sten Alters­grup­pen der W12 Vale­rie Hacker und bei den Jungs Jamie Schulz in sei­nem ersten Wett­kampf in der Alters­klas­se M13 am Start. Vale­rie schraub­te ihre Best­wei­te im Ham­mer­wurf mit dem 2 kg ‑Wurf­ge­rät auf eine neue per­sön­li­che Best­lei­stung von beacht­li­chen 38,01 Metern, Jamie wuch­te­te sei­nen 3 kg-Schwe­ren Ham­mer mit ein­ein­halb Dre­hun­gen auf 30,81 Meter, was ihm neben dem Tages­sieg in die­ser Alters­klas­se auch den ersten Platz in der aktu­el­len baye­ri­schen Besten­li­ste ein­brach­te. Auch der 750 g schwe­re Dis­kus flog mit 20,45 Metern über die 20 Meter-Marke.

Ein­tra­gen auf Platz 2 in die Deut­sche Besten­li­ste im Ham­mer­wurf der Alters­klas­se M15 durf­te sich Kai Kono­packi, der den Wett­be­werb mit per­sön­li­cher Best­lei­stung von 53,40 Meter vor Oli­ver Ispan vom TSV Platt­ling mit 49,21 Metern gewann. In der nächst­hö­he­ren Alters­klas­se U18, in der die 16 und 17 Jäh­ri­gen antre­ten, waren die Kulm­bach / Stadt­steina­cher Wer­fer durch Mat­ti Hum­mel im Ham­mer­wurf und Dis­kus ver­tre­ten, der mit dem 5 kg Ham­mer auf 62,82 Meter warf, wobei deut­lich wei­te­re Ver­su­che lei­der nicht im Sek­tor lan­de­ten und ungül­tig waren. Der Dis­kus flog 44,28 Meter, was Platz 2 hin­ter Chri­stof Zie­rer aus Platt­ling (47,25 m) bedeu­te­te, der dafür im Ham­mer­wurf­du­ell mit einer Wei­te von 32,80 Metern den deut­lich kür­ze­ren Wurf hatte.

Einen guten drit­ten Paltz sicher­te sich Paul Hen­sen im Kugel­sto­ssen der U20 mit 11,36 m. Eben­falls in der U20 star­te­te der aus Staf­fel­stein stam­men­de Max Hüb­ner, der den Sieg im Speer­wurf mit 54,81 Meter sowie Platz eins im Ham­mer­wurf (45,74 m) eben­falls in die Trai­nings­grup­pe holte.

Die für den UAC star­ten­de, amtie­ren­de Baye­ri­sche Win­ter-Speer­wurf Mei­ste­rin Ali­na Schütz muss­te sich im Speer­wurf der Frau­en mit Platz 3 begnü­gen, hol­te sich dann aller­dings im Kugel­sto­ssen mit fast einem hal­ben Meter Vor­sprung auf die Zweit­plat­zier­te Nele Ganß­mül­ler von der LG Fich­tel­ge­bir­ge mit einem Stoss auf 10,97 Meter in die­ser Dis­zi­plin den Sieg.

Im Ham­mer­wer­fen der Frau­en gin­gen die Plät­ze 1 mit 52,18 Meter an Leo­nie Lie­ben­wald und 3 mit 37,06 Meter an Mar­git­ta Grötsch eben­falls nach Oberfranken.

Der Bru­der von Leo­nie, Linus Lie­ben­wald hol­te sich mit einer Wei­te von 58,94 Metern in sei­nem ersten Jahr mit dem 7,26 kg schwe­ren Wurf­ge­rät Platz 1 vor dem deut­lich älte­ren Andre­as Bau­er aus Burglengenfeld.